Wolfenbüttel. Die Fußball-Nordharzligisten SG Sickte/Hötzum und SV Wendessen sind am Mittwochabend auswärts im Pokal-Halbfinale gefordert.

Der Weg nach Börßum führt für zwei Wolfenbütteler Fußball-Nordharzligisten über den Landkreis Goslar. Im Halbfinale des Kreispokals sind der SV Wendessen und die SG Sickte/Hötzum am Mittwochabend (19 Uhr) bei Mannschaften aus der Parallelstaffel 1 im Einsatz.

Als Liganeuling derzeit auf dem fünften Platz rangierend geht es für die Sickter in der regulären Saison sportlich nicht mehr um viel. Beim Abstiegskandidaten FC RW Rhüden könnte die Mannschaft von Spielertrainer Stephan Köchy sich aber noch ein weiteres Saison-Highlight erspielen. Die Wendesser hätten mit einem Finaleinzug bei der SG Bredelem/Astfeld (Vierter in Staffel 1) sogar weiterhin die Möglichkeit aufs Double aus Meisterschaft und Pokal. Für die Truppe von Spielertrainer Pascal Gos ist das Halbfinale in Astfeld das achte von insgesamt neun Pflichtspielen im April.

Die Endspiele in allen Nordharz-Pokalwettbewerben finden dieses Jahr im Landkreis Wolfenbüttel statt: am Pfingstwochenende auf der Anlage des ESV Börßum.

lüp