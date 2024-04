Wolfenbüttel. Den U19-Fußballern von der Meesche fehlen noch zwei Punkte zum Landesliga-Titel, BV Germania gewinnt Abstiegskampfduell mit 9:3.

Den U19-Fußballern des MTV Wolfenbüttel fehlen nur noch zwei Punkte, um vorzeitig die Landesliga-Meisterschaft feiern zu können. Dem Stadtrivalen BV Germania gelang derweil ein wilder und wichtiger Heimsieg im Kellerduell.

A-Jugend, Landesliga

MTV Wolfenbüttel – JSG Goslar 4:2 (0:2). Tore: 0:1, 0:2 Zink (10., 28.), 1:2 Krüger (62.), 2:2 Cerillo (71.), 3:2 Freitag (79.), 4:2 Krüger (83.).

Der MTV machte das Spiel – die Goslarer setzten auf Konter. „Da waren sie brutal effektiv“, sagte MTV-Trainer Anthony Pfitzner über die beiden Gegentore. „Ansonsten war es aber ein Spiel auf ein Tor.“ Das machte sich nach und nach bemerkbar. Gustav Krüger per Doppelpack, Luis Cerillo und Liam Freitag wandelten den Rückstand mit ihren Treffern in einen Sieg um. „Jetzt haben wir das Tor weit aufgestoßen. Ich hoffe, dass wir am nächsten Wochenende durchmarschieren und dann in die Niedersachsenliga aufgestiegen sind“, blickte Pfitzner auf das Heimspiel gegen Reislingen (Samstag, 14.15 Uhr) voraus.

BV Germania Wolfenbüttel – SV Reislingen-Neuhaus 9:3 (3:2). Tore: 1:0 Taege (6.), 1:1 Wünsche (7., Elfmeter), 2:1 Marx (23.), 2:2 Eigentor Marx (29.), 3:2 Lacheiner (39.), 4:2 Vereshko (47.), 5:2 Golkowski (49.), 5:3 Wünsche (51.), 6:3 Vereshko (56.), 7:3, 8:3 Schindler (61., 83.), 9:3 Marx (89.).

Nach zuletzt zahlreichen Aufeinandertreffen mit Teams aus dem oberen Tabellendrittel taten sich die Wolfenbütteler jetzt im Kellerduell mit mehr eigenem Ballbesitz zunächst schwer. „Im zweiten Durchgang haben wir uns deutlich gesteigert, den Gegner höher attackiert, weniger Abspielfehler gemacht und waren auch effizienter vor dem Tor“, lobte BVG-Coach Mark Gindera die Leistung seiner Mannschaft in den zweiten 45 Minuten. Lukas Marx, Lucas Vereshko und Philipp Schindler steuerten jeweils einen Doppelpack zum Kantersieg bei.

B-Jugend, Landesliga

MTV Wolfenbüttel – Eintracht Braunschweig II 0:2 (0:1). Tore: 0:1 (37.), 0:2 (75.).

Gegen den Tabellenzweiten aus der Nachbarstadt gelang dem MTV kein weiterer Befreiungsschlag im Abstiegskampf.

B-Jugend, Bezirksliga

TSV Germania Lamme – BV Germania Wolfenbüttel 4:3 (3:3). Tore: 0:1 Horns (3.), 1:1 (19.), 2:1 (21., Elfmeter), 3:1 (23.), 3:2 Schindler (30.), 3:3 Mewes (40.), 4:3 (74.).

C-Junioren, Landesliga

FT Braunschweig – BVG Wolfenbüttel 3:0 (1:0). Tore: 1:0 Eigentor (10.), 2:0 Cirino (46., Elfmeter), 3:0 Fotteler (48.).

1. SC Göttingen 05 – MTV Wolfenbüttel 2:1 (2:0). Tore: 1:0 Deari (28.), 2:0 Feuerstein (32.), 2:1 Kartal (38.).

C-Jugend, Bezirksliga

MTV Wolfenbüttel – Lehndorfer TSV 2:0 (0:0). Tore: 1:0 Xhemshiti (39.), 2:0 M. Ahmad (52.).

Nach nervösem Start „bissen wir uns ins Spiel und übernahmen das Kommando auf dem Platz“, sagte MTV-Trainer Torsten Rupprecht. Leart Xhemshiti und Mohammad Ahmad belohnten die Wolfenbütteler in Durchgang 2.