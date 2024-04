Wolfenbüttel. Der neue Tabellenführer der 1. Nordharzklasse verliert seinen Stammtorwart durch einen Platzverweis. Schladen siegt im Derby in Ohrum.

Dass der bisherige Spitzenreiter der 1. Fußball-Nordharzklasse (Staffel 3), MTV Salzdahlum II, am Wochenende spielfrei war, nutzte der Verfolger MTV Dettum. Mit einem hart umkämpften 4:3-Sieg gegen das Schlusslicht TSV Destedt übernahmen die Dettumer die Tabellenführung – zumindest vorerst bis zum Donnerstag, wenn die Salzdahlumer Reserve ein Nachholspiel absolviert.

Staffel 2

SV Innerstetal II – FSV Fuhsetal 0:2 (0:0). Tore: 0:1 Freckmann (53.), 0:2 Fuhrmann (78.).

Der FSV bleibt das Maß der Dinge und der Spitzenreiter in Staffel 2.

Staffel 3

TuS Cremlingen II – MTV Wolfenbüttel III 4:3 (1:2). Tore: 0:1, 0:2 Goldstein (4., 15.), 1:2, 2:2 Westphal (40., 59.), 3:2 Michalski (81.), 3:3 Ludew (85.), 4:3 Michalski (90.).

Auf die schnellen Treffer von Marlin Goldstein antworteten die Cremlinger Felix Westphal und Thomas Michalski im weiteren Spielverlauf jeweils ebenfalls mit einem Doppelpack.

MTV Dettum – TSV Destedt 4:3 (3:1). Tore: 1:0 Flammann (11.), 2:0, 3:0 Heuer (22., 26.), 3:1 Beese (45.), 3:2 Fehmer (48., Elfmeter), 3:3 Klante (59.), 4:3 Strauß (61.). Rote Karte: Danny Röder (MTV Dettum, 25.).

Zunächst sah alles nach einem klaren Sieg des Favoriten aus. Nach einem Pass in die Tiefe spielte Marcel Heuer den Ball in den Rücken der Abwehr und Tobin Flammann vollendete zum 1:0. Anschließend schnürte Heuer selbst einen Doppelpack. Ein Bruch ins Spiel brachte der Platzverweis für Dettums Keeper Danny Röder. „Das war unglücklich. Nach einem Zweikampf zieht er sein Bein unter dem Gegenspieler weg. Der Schiedsrichter hat das als Tritt interpretiert“, berichtete MTV-Trainer Gregor Armgart. Finn Rohde übernahm den Posten zwischen den Pfosten und konnte an den Gegentreffern kurz vor und nach der Pause nichts ändern. „Das waren ungünstige Zeitpunkte. Destedt hatte das Momentum auf seiner Seite und richtig guten Fußball gespielt“, so Armgart, der auch den Ausgleich quittieren musste. Doch dann sorgte Dettums Innenverteidiger Nils Strauß mit einem Schuss aus 25 Metern genau in den Winkel für den Heimsieg.

SF Ahlum – SV Halchter 1:4 (1:3). Tore: 0:1 Bauman (2.), 1:1 Schmidt (3.), 1:2 Richter (27.), 1:3 Baumann (43.), 1:4 Wald (50.).

Nach zwei frühen Toren auf beiden Seiten übernahm der SVH die Kontrolle. Halchter führt damit weiter das Verfolgerfeld hinter dem Spitzentrio an.

SG Bohrstadt – SV Schladen 2:3 (1:0). Tore: 1:0 Bartels (33.), 2:0 Arun (54.), 2:1 Becker (57.), 2:2 Fischer (79.), 2:3 Ambrosius (82.).

Im Derby hatten die Gastgeber in Ohrum den besseren Start erwischt und sind dank des Tores von Jonah Bartels mit einer 1:0-Führung in die Pause gegangen. Im zweiten Durchgang legte die SG durch Tom Arun sogar noch einmal nach. „Dann haben wir umgestellt und hatten die Partie komplett im Griff“, sagte SV-Spielertrainer Jan Fischer. Bei Bohrstadt gingen die Kräfte aus und die Offensive der Schladener um Fischer, Jason Becker und Michael Ambrosius ließ sich nicht mehr aufhalten.