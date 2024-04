Roklum. Die SG Roklum-Winnigstedt setzt sich in der Fußball-Bezirksliga 3 mit 2:1 gegen enttäuschte Adersheimer durch.

Durch einen Treffer in der Nachspielzeit setzten sich die Fußballer der SG Roklum-Winnigstedt im Kreisderby gegen den FC Arminia Adersheim mit 2:1 (0:0) durch und fuhren drei weitere wichtige Zähler im Abstiegskampf ein.

Nach 15 Minuten bereits ein Schockmoment für die Gastgeber: Spielertrainer Pascal Krafft blieb nach einem Zweikampf im eigenen Strafraum liegen und musste sich auswechseln lassen. „Es hat auf jeden Fall ganz schön geknackt“, lautete die erste Selbstdiagnose von Krafft, als er vom Spielfeld humpelte. Die Adersheimer bestimmten zunächst das Spiel und ließen einige Chancen aus. Eine scharfe Hereingabe von Tristan Koch schoss der Ex-Roklumer André Schlinger über den Kasten. Zuvor hatte er bereits einen Kopfball auf die Oberkante der Latte gesetzt.

Arminia Adersheim lässt einige Chancen liegen

SG-Torwart Stefan Meier durfte sich auch einige Male auszeichnen. Er wehrte unter anderem einen strammen Schuss von René Marktl ab. Nach und nach kam aber immer weniger von den Gästen und die defensiv stabile SG wurde mutiger im Vorwärtsgang. Die beste Chance im ersten Durchgang für die Roklumer hatte Leon Grabowski. Er zog nach einem Pass von Christian Germer aus 16 Metern mit links ab, feuerte dabei aber über den Adersheimer Kasten. Die letzte Chance vor der Pause hatten erneut die Gäste, Tristan Koch scheiterte nach einem Eckball am Roklumer Schlussmann Meier.

Kai-Niclas Eggers hält aus 30 Metern drauf und beschert seiner SG Roklum-Winnigstedt den Heimsieg

Nach der Pause sollten sich die ausgelassenen Möglichkeiten für die Arminen rächen. Roklums Leon Grabowski köpfte die SG nach einer guten Viertelstunde in Führung. Die Adersheimer kamen zurück. Lukas Koppitz – ebenfalls per Kopf – sorgte für den Ausgleich. Nachdem beide Teams noch weitere Chancen ungenutzt ließen, brandete Roklumer Jubel in der Nachspielzeit auf. Der eingewechselte Kai-Niclas Eggers hielt aus 30 Metern per Seitfallzieher einfach mal drauf und traf in den Winkel – der späte Siegtreffer Marke Traumtor, durch den die SG um einen weiteren Platz im Tabellenkeller nach oben kletterte.

„Ich bin fassungslos“, sagte FCA-Trainer Garrit Golombek zum Spielverlauf. „Uns hat einfach die nötige Konsequenz gefehlt, um gegen einen solch kampfstarken Gegner die drei Punkte mitzunehmen. Es haben die 5 Prozent gefehlt, um mal in die Tiefe zu gehen“ so Golombek. „Der Sieg war etwas glücklich. Adersheim war schon die aktivere Mannschaft. Mit der zweiten Halbzeit bin ich aber sehr zufrieden. Da haben wir auch angefangen, Fußball zu spielen“, lobte Krafft seine Mannschaft.

Tore: 1:0 L. Grabowski (58.), 1:1 Koppitz (74.), 2:1 Eggers (90.+7).