Wolfenbüttel. Yannick Könnecker avanciert mit zwei Treffern zum Matchwinner für die Meesche-Kicker, die den dritten Tabellenplatz festigen.

Den Start in die Partie gegen den SSV Kästorf hatten sich die Landesliga-Fußballer des MTV Wolfenbüttel mit Sicherheit anders vorgestellt. Keine 180 Sekunden waren gespielt, da stand es 0:2 aus Sicht der Meesche-Kicker. Die fingen sich, glichen noch in Durchgang 1 aus und belohnten sich im Duell des Tabellendritten mit dem Vierten schließlich beim 3:2 (2:2) mit drei Punkten.

Wolfenbüttel korrigiert einen Fehlstart schnell

20 Sekunden waren auf der Uhr, als Niklas Meyer den Gast in Führung schoss. Weil MTV-Keeper Direnc Güven kurze Zeit später einen langen Ball unterlief, hatte Kästorfs Torjäger Leander Petry leichtes Spiel – 0:2 (3. Minute). Doch auch die Lessingstädter schlugen aus dem Nichts zu, Hannes Joppich verwertete eine Flanke von Felix Stumpe freistehend am zweiten Pfosten zum schnellen Anschlusstreffer (7.).

Wolfenbüttel war damit im Spiel, wurde aber 20 Minuten lang nicht gefährlich. Dann bediente Stumpe, der bis zur Grundlinie durchgegangen war, im Rückraum Yannick Könnecker, der die Kugel im Kasten unterbrachte – 2:2 (27.). Noah Mamalitsidis für den SSV (32.) und Stumpe für den MTV (45.) hatten die Führung auf dem Fuß, verzogen aber jeweils knapp. So ging es mit einem 2:2 in die Kabine, das sich die Gastgeber verdient hatten. Kästorf versteckte sich allerdings keineswegs.

Könnecker schießt den MTV in Führung

Zehn Minuten waren nach Wiederbeginn gespielt, da nagelte Könnecker den Ball aus 20 Metern sehenswert zur erstmaligen Wolfenbütteler Führung in den Winkel (56.). Um ein Haar hätte der agile Angreifer den Dreierpack geschnürt, doch sowohl bei dessen Seitfallzieher (57.) als auch einem weiteren Fernschuss (68.) fand er im gegnerischen Schlussmann Tobias Bremer seinen Meister. Joppich kam ebenfalls nicht an Bremer vorbei (74.). Während vom Team aus dem Gifhorner Norden offensiv nichts mehr kam, hatten die Hausherren die Kontrolle über die Begegnung.

Dass Konrad Vollbrecht aus kurzer Distanz zu hoch zielte (82.), änderte nichts mehr am hochverdienten MTV-Sieg. „Nach fünf Minuten dachte ich, im falschen Film zu sein“, räumte Wolfenbüttels Co-Trainer Anthony Pfitzner, der den privat verhinderten Chefcoach Deniz Dogan an der Seitenlinie vertreten hatte, ein. „Ich muss die Mannschaft loben, mit welcher Mentalität sie den frühen Schock weggesteckt und das Spiel noch gedreht hat“, fügte Pfitzner an.

MTV: Güven – Henke, Halimi, Patz, Ostapowicz – Stumpe (65. K. Vollbrecht), Göwecke, Linek (89. Wolf), Joppich (82. Böder) – Klöppelt (78. Bauer), Könnecker (78. L. Vollbrecht).

Tore: 0:1 N. Meyer (1.), 0:2 Petry (3.), 1:2 Joppich (7.), 2:2, 3:2 Könnecker (27., 56.).