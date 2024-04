Wolfenbüttel. Ein unbekannter Täter ist am Freitag in ein Einfamilienhaus in Wolfenbüttel eingebrochen. Der Sachschaden muss noch ermittelt werden.

Ein unbekannter Täter hat sich am Freitag Zutritt in ein Einfamilienhaus in der Erhart-Kästner-Straße in Wolfenbüttel verschafft, indem er eine Fensterscheibe eingeschlagen hatte. Da der Tatort im weiteren Verlauf an die Tatort-Gruppe der Polizei Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel übergeben wurde, können hinsichtlich des entstandenen Sachschadens und Diebesgutes bis dato keine Angaben gemacht werden.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Wolfenbüttel unter der Rufnummer (05331) 9330 zu melden.

Diebstahl an einem Selbstbedienungsautomaten in Dettum

Donnerstagnacht, gegen 23 Uhr, hat ein bislang unbekannter Täter an der Wolfenbütteler Straße die Stromkabel eines Selbstbedienungsautomaten durchtrennt.

Der Täter warf im weiteren Verlauf ein Loch in die Glasscheibe und hat anschließend Lebensmittel im Wert von 37,60 Euro gestohlen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Wolfenbüttel unter der Rufnummer (05331) 9330 zu melden.

Diebstahls zweier Anhänger-Kennzeichen

In der Leipziger Straße in Wittmar haben unbekannte Täter im Zeitraum von Mittwoch auf Donnerstag Kennzeichen gestohlen.

Sie stahlen die Kennzeichen zweier hintereinander abgestellter Anhänger der Marke Saris. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Wolfenbüttel unter der Rufnummer (05331) 9330 zu melden.

