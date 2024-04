Wolfenbüttel. Zwischen dem 39. Stadtgrabenlauf und dem 26. LSV-Triathlon gibt es nur vier Tage Pause.

Anfang Mai stehen Ausdauersportlern in Wolfenbüttel gleich zwei Großveranstaltungen ins Haus. Traditionell am 1. Mai (Mittwoch) fällt der Startschuss zum Stadtgrabenlauf über drei verschiedene Strecken. Der Volkslauf, der vom MTV Wolfenbüttel und dem LC BlueLiner ausgerichtet wird, geht bereits in seine 39. Auflage. Am darauffolgenden Sonntag, 5. Mai, erobern die Triathleten die Stadt – beim 26. Volksbank-Triathlon des Lindener SV.

Alles neu macht der Mai – das trifft zumindest auf die Streckenverläufe beim Stadtgrabenlauf nicht zu: „Die Organisatoren haben sich entschieden, es in diesem Jahr bei den traditionellen Strecken über 10 und 5 Kilometer sowie dem Kinderlauf über 1 Meile zu belassen“, erklärt Sebastian Himburg vom ausrichtenden MTV Wolfenbüttel. Als kleinen Bonus gibt es aber verschiedene Zusatzwertungen. Bei der Familienwertung muss die Familie auf allen drei Strecken durch mindestens ein Mitglied vertreten sein. Die schnellsten Zeiten pro Strecke werden addiert, wobei am Kinderlauf nur Kinder aus den Jahrgängen 2011 und jünger teilnehmen dürfen und ein Ergebnis von mindestens einem weiblichen Familienmitglied in die Wertung eingehen muss. Auf der 10-km-Distanz wird es zusätzlich eine Teamwertung geben, bei der die drei schnellsten Zeiten der Teilnehmer einer Mannschaft addiert werden.

Eine Neuigkeit, die das gesamte Wolfenbütteler Laufjahr betrifft, haben die Organisatoren zu vermelden: Mit dem Stadtgrabenlauf startet erstmals eine Wolfenbütteler Cup-Wertung, in die Ergebnisse aus den drei vom MTV und den BlueLinern organisierten Läufen eingehen werden: der Stadtgrabenlauf am 1. Mai, der Nachtlauf um den Stadtgraben im Rahmen der BeachDays am 22. Juni und der Wolfenbütteler Stadtlauf am 15. September. Es wird eine Wertung für Einzelläufer und Teams geben, die bei den drei Läufen Punkte sammeln können. Die exakten Wertungsregularien sind auf der Homepage des MTV Wolfenbüttel nachzulesen.

Die Online-Anmeldung zum Stadtgrabenlauf ist bis zum 30. April geöffnet. Kurzentschlossene können sich am Veranstaltungstag bis eine Sunde vor dem jeweiligen Start vor Ort anmelden. Ab dem 28. April wird eine Nachmeldegebühr erhoben.

Die Triathleten erwartet eine anspruchsvolle Radstrecke, die durch die Asse führt. © regios24 | LSV

26. LSV-Volksbank-Triathlon steht ebenfalls in den Startlöchern

Nur vier Tage später finden erneut Läufe am Stadtgraben statt. Doch die dann teilnehmenden Sportler haben zuvor bereits ihre Schwimmstrecken im Stadtbad Okeraue und ihre Radfahrten vom Stadtbad aus über Wendessen, Groß Denkte, Wittmar und Sottmar zurück zum Stadtgraben absolviert. „Das Orga-Team der Triathleten des Lindener SV ist mit den Vorbereitungen in vollem Gange, so dass sich alle Teilnehmer auf einen tollen Wettkampf freuen können“, verspricht Christoph Gaumert vom LSV.

Der Leiter des Orga-Teams, Matthias Große, freue sich über die bisherigen sehr guten Anmeldezahlen für die 26. Auflage der Veranstaltung. Weitere Interessierte, ob Neueinsteiger oder erfahrene Triathleten, sollten sich möglichst kurzfristig auf der Homepage der LSV-Triathleten anmelden.