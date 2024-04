Der WVC startet den Angriff, erst im Verbandspokal, dann im Herbst in der Regionalliga: Malte Kottowski (beim Schlag), Tobias Rößler (in Blau, links) und Florian Rößler (in Blau, rechts) sowie Coach Michel Kretschmer (mit Schirmmütze dahinter) freuen sich auf die anstehenden sportlichen Herausforderungen. © regios24 | Olaf Hahn