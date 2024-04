Remlingen/Schandelah. Der FC Blau-Gelb Asse empfängt am Mittwochabend Vahdet Salzgitter, der MTV Schandelah-Gardessen tritt in Schwicheldt an.

Die Englischen Wochen im Amateurfußball setzen sich auch für zwei Wolfenbütteler Bezirksligisten fort. In der Staffel 1 ist der zuletzt strauchelnde MTV Schandelah-Gardessen in Schwicheldt im Einsatz, in Staffel 2 versucht der FC Blau-Gelb Asse, im Abstiegskampf doch noch die Kurve zu bekommen.

TSV Rot-Weiß Schwicheldt – MTV Schandelah-Gardessen (Mi., 19 Uhr). Die Rückrunde der Schandelaher verläuft in Wellen. Dem Zwischenhoch von Mitte März bis zum Ostermontag mit drei Siegen folgten zuletzt wieder ernüchternde Niederlagen mit dem 1:2 bei Abstiegskandidat FSV Schöningen II und beim FC Rautheim (1:6). Auch bei Aufsteiger Schwicheldt wartet auf den MTV eine knifflige Aufgabe, die Gastgeber benötigen jeden Zähler im Abstiegskampf.

FC Blau-Gelb Asse – KSV Vahdet Salzgitter (Mi, 18.30 Uhr). Die Asse-Kicker sind inzwischen auf einen Abstiegsplatz durchgereicht worden. „Man merkt meinen Jungs die Verunsicherung an“, gesteht FC-Coach Michael Grahe. Dennoch: Aufgeben sei im Abstiegskampf keine Option. „Wir werden weiter alles versuchen“, so Grahe. „Auch gegen Vahdet, denn das ist ein Gegner, den man schlagen kann. Wir werden nach vorne spielen, etwas anderes bleibt uns auch gar nicht übrig.“

jk