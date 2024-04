Wolfenbüttel. Die Wolfenbütteler Landesliga-Basketballer wahren ihre weiße Weste und blicken jetzt aufs Spitzenspiel am Samstag in Gifhorn.

Die Landesliga-Basketballer der MTV/BG Wolfenbüttel II wahren mit einem souveränen Auswärtssieg in Göttingen ihre sehr gute Ausgangsposition für das entscheidende Spitzenspiel am kommenden Samstag (20 Uhr) beim Tabellenzweiten MTV Gifhorn. Auch die bereits als Staffelmeister feststehenden Wolfenbüttelerinnen haben einen weiteren Sieg in der Oberliga verbucht.

Oberliga, Frauen

TSV Schapen Sharks – MTV/BG Wolfenbüttel II 47:49 (4:24, 10:6, 12:6, 11:13).

„Wir haben im ersten Viertel ordentlich vorgelegt und von dem Vorsprung bis zum Schluss gezehrt“, erklärte MTV/BG-Topscorerin Rica Eichler (10 Punkte). Im ersten Abschnitt hatten die Schapenerinnen überhaupt kein Wurfglück, während es bei MTV/BG deutlich besser lief. „Ab dem zweiten Viertel haben die aber auch angezogen“, sagte Eichler über die Gastgeberinnen.

MTV/BG: Bartnik 2, Berg 7, Deneke 7, Eichler 10, Fricke 4, Kabisch 2, Kular 6, An. Saric 3, Ar. Saric 8, Vopel.

Landesliga, Männer

ASC Göttingen III – MTV/BG Wolfenbüttel II 61:81 (15:23, 11:22, 17:21, 18:15).

„Ich bin selbst überrascht, wie souverän wir aus der Osterferienpause gekommen sind. Das waren zwei bockstarke Spiele von uns“, sagte MTV/BG-Spielertrainer Christian Schiebold. Nach dem 77:60 beim USV Braunschweig haben die Wolfenbütteler auch in Göttingen keine Zweifel aufkommen lassen, wer das Parkett als Sieger verlassen wird. „Der Sieg war zu keinem Zeitpunkt gefährdet. Das Spiel war zur Halbzeitpause entschieden“, berichtete Schiebold. Alle Wolfenbütteler spulten reichlich Minuten ab, Jungspund Elias Heitmann scorte fast nach Belieben und kam auf 22 Zähler.

MTV/BG: Schiebold 14, Njoja 6, Janke 10, Knopke 6, Brase, Richter 6, Bleyer, Ahrens 9, Grau 2, Bretall 6, Heitmann 22.