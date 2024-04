Wolfenbüttel. 1. Fußball-Nordharzklasse: Die MTV-Reserve gewinnt 4:0. Der SV Wendessen II setzt sich im Kellerduell gegen die „Dritte“ des MTV durch.

Im Spitzenspiel der 1. Fußball-Nordharzklasse (Staffel 3) setzte sich der Spitzenreiter MTV Salzdahlum II deutlich gegen seinen ärgsten Verfolger MTV Dettum durch. Im Kellerduell verbuchte der SV Wendessen II drei Punkte bei der „Dritten“ des MTV.

SV Halchter – SG Bohrstadt 4:0 (2:0). Tore: 1:0 Seidel (33.), 2:0 Wenzel (44.), 3:0 Hartung (72.), 4:0 Wischnewski (83.).

Keine 48 Stunden nach der 2:3-Niederlage in Dettum standen die Halchteraner schon wieder auf dem Platz. Verschleißerscheinungen zeigten sie nicht. Jan Seidel brachte den SVH in Führung. „Vor der Pause hatten wir schon viele Chancen, um das Spiel frühzeitig zu entscheiden“, sagte SVH-Spielertrainer Tobias Lehmann. In der zweiten Hälfte passierte dann auf beiden Seiten erstmal nicht viel. „In der Schlussviertelstunde haben wir dann noch mal das Tempo angezogen, Bohrstadt war da schon platt“, berichtete Lehmann.

Kim-Kolja Jäkel bringt den MTV Salzdahlum II früh auf die Siegerstraße

MTV Salzdahlum II – MTV Dettum 4:0 (3:0). Tore: 1:0, 2:0 Jäkel (2., 37.), 3:0 J. Colkos (43.), 4:0 Reinecke (60.).

Die Dettumer hatten noch am Donnerstagabend knapp gegen Halchter gewonnen (3:2). „Ich hatte gehofft, dass uns das für das Spiel in Salzdahlum pusht“, erklärte der Gäste-Coach Gregor Armgart, der aber eingestehen musste: „Die Abläufe auf ihrem Kunstrasen sitzen bei den Salzdahlumern einfach.“ Schon in der 2. Minute brachte Kim-Kolja Jäkel die Bezirksliga-Reserve in Führung. „Unser Einwurf ist bei starkem Gegenwind viel zu kurz geraten. Er hat den Ball erlaufen und über unseren Torwart gelupft“, berichtete Armgart. Vor der Pause schnürte Jäkel seinen Doppelpack und Jaska-Jan Colkos erhöhte auf 3:0. „Direkt nach der Pause vergeben wir eine Chance im Eins-gegen-Eins gegen den Torwart. Wenn wir da treffen, hätte das noch mal Hoffnung geben können“, sagte der Dettumer Coach. Stattdessen fingen sich die Gäste aber noch einen Konter. „Vieles hat bei uns nicht gepasst. Salzdahlum war viel frischer“,

MTV Wolfenbüttel III – SV Wendessen II 2:3 (1:0). Tore: 1:0 Pfitzner (33., Elfmeter), 1:1 Bettermann (62.), 2:1 Dellert (77.), 2:2 Wendt (83.), 2:3 Bettermann (86.).

Zweimal führte die „Dritte“ des MTV durch Tore von Anthony Pfitzner und Collin Dellert in diesem Kellerduell, zweimal glich die „Zweite“ des SVW aus. Patrick Bettermann und Niclas Wendt trafen für die Gäste. Mit seinem zweiten Tor sorgte Bettermann für den Auswärtssieg, durch den die Wendesser mit dem MTV die Tabellenplätze tauschen.

FC Blau-Gelb Asse II – SV Schladen 0:5 (Wertung).

Durch den Nichtantritt hat die Blau-Gelb-Reserve jetzt einen Fünf-Punkte-Rückstand auf die Schladener und die Top 5 der Staffel.

SV Borussia Salzgitter – SF Ahlum 5:1 (1:0). Tore: 1:0 Dao Hai (6.), 2:0 Spintzyk (49.), 2:1 Schmidt (55.), 3:1, 4:1 Tebis (65., 70.), 5:1 Spintzyk.