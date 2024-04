Wolfenbüttel. Die Meesche-Junioren setzen sich in der Landesliga mit 2:1 gegen die Gäste von der Schweigerstraße durch.

Auch nach dem Wolfenbütteler Stadtderby in der Landesliga der A-Jugendfußballer steht der MTV weiter ohne Verlustpunkt an der Tabellenspitze, während der BV Germania auf einem Abstiegsplatz rangiert. Dem Favoriten und designierten Niedersachsenliga-Aufsteiger haben die Germanen aber einen großen Kampf geliefert.

A-Jugend, Landesliga

MTV Wolfenbüttel – BV Germania Wolfenbüttel 2:1 (1:0). Tore: 1:0 Canete Cerillo (45.+3), 2:0 Schöngart (74.), 2:1 Lacheiner (88.).

Ein etwas „arrogantes Auftreten“ attestierte MTV-Coach Anthony Pfitzner seiner Mannschaft. „In den Köpfen ist wohl drin, dass wir sowieso schon aufgestiegen sind“, sagte Pfitzner. In einer chancenarmen ersten Halbzeit machte der MTV dennoch das Spiel, während die Gäste auf Konter lauerten. BVG-Stürmer Ahmad Mustafa legte sich bei seiner großen Chance den Ball zu weit vor. Auf der anderen Seite traf der MTV zwar, doch zuvor gab es ein Foul am BVG-Keeper Tim Kühne, der leicht verletzt ausgewechselt werden musste.

BVG-Coach Mark Gindera hatte seine Startelf schon vor der Partie umbauen müssen. Da mehrere Verteidiger fehlten, übernahm Torjäger Lennard Lacheiner eine Rolle in der Abwehrreihe – und die hielt in der ersten Hälfe den Angriffen des MTV stand. „Und dann unterlaufen wir in der vierten Minute der Nachspielzeit einen diagonal geschlagenen Ball“, ärgerte sich Gindera über den Gegentreffer durch Luis Bendix Canete Cerillo.

Nach der Pause vergaben die Hausherren zunächst leichtfertig einen Strafstoß, ehe Noah Schöngart in einer Drangphase der Meesche-Junioren zum 2:0 traf. Die Germanen wechselten anschließend ordentlich durch und gingen ein hohes Tempo. Lacheiner ging für die letzten Minute wieder in die Spitze und erzielte den Anschlusstreffer. Eine weitere Großchance auf den Ausgleich ließen die Germanen aus. „Wir sind aber total stolz auf die Leistung unseres Teams. Kaum eine Mannschaft konnte dieses Jahr auf der Meesche so dagegenhalten. Wir hadern aber mit dem Ergebnis. Wir waren so nah dran“, sagte Gindera.

Auch MTV-Coach Pfitzner hatte Lob für die Gäste: „Germania hat den Derby-Kampf angenommen. Wenn das am Ende unentschieden ausgeht, hätten wir uns nicht beschweren dürfen.“ Von seinem Team erwarte er jetzt eine Reaktion im Training und künftig ein anderes Auftreten.

A-Jugend, Bezirksliga

JSG Isenbüttel/C./W. – MTV Wolfenbüttel II 1:1. Tore: nicht gemeldet.

B-Jugend, Landesliga

SSV Vorsfelde – MTV Wolfenbüttel 2:4 (1:1). Tore: 0:1 Modemann (20.), 1:1 Eigentor (28.), 2:1 Kuschel (41.), 2:2 Xhemshiti (48.), 2:3 Barikzai (54.), 2:4 Xhemshiti (62.).

B-Jugend, Bezirksliga

MTV Wolfenbüttel II – TSV Germania Lamme 0:9 (0:4).

C-Jugend, Landesliga

MTV Wolfenbüttel – FT Braunschweig 0:7 (0:4). Tore: 0:1, 0:2 Sdralek (6., 15.), 0:3 Reinecke (25.), 0:4 Hansen (34.), 0:5 Cirino (47.), 0:6 Rosenmüller (53.), 0:7 Fotteler (60.).