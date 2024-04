Salzdahlum/Schandelah. Der MTV unterliegt Spitzenreiter BSC Acosta nach 1:0-Führung durch zwei Gegentore in den Schlussminuten noch mit 1:2.

Im vorgezogenen Freitagabendspiel der Fußball-Bezirksliga 2 zwischen Gastgeber MTV Salzdahlum und Tabellenführer BSC Acosta – beide Vereine wollten nach vorheriger Absprache dem Zweitliga-Derby am Sonntag zwischen der Eintracht und Hannover 96 aus dem Weg gehen – roch es lange Zeit nach einer Überraschung. Erst in den Schlussminuten drehte der Staffel-Primus die Partie nach Rückstand in einen 2:1-Sieg – nicht unverdient indes.

MTV Salzdahlum – BSC Acosta 1:2 (0:0). Tore: 1:0 Oehlmann (53.), 1:1 Hasselbach (81., Foulelfmeter), 1:2 Preß (84.).

Salzdahlums Trainer Jens Hueske schwankte nach dem Abpfiff irgendwo zwischen Enttäuschung und Stolz. Enttäuschung deshalb, weil seine Mannschaft es nicht geschafft hatte, eine knappe und durchaus glückliche 1:0-Führung über die Zeit zu bringen. Stolz war er dennoch auf den Auftritt seiner Jungs, die den Landesliga-Anwärter taktisch „dort hatten, wo wir ihn haben wollten. Wir sind in die Köpfe der Acosta-Spieler hineingekommen, erst recht nach unserer 1:0-Führung.“ Thore Oehlmann hatte die Hausherren auf dem Kunstrasen-Geläuf in der 53. Minute in Führung gebracht.

Sowohl Salzdahlum als auch Acosta betreiben in der ersten Halbzeit Chancenwucher

Die Zuschauer waren bis zu diesem Zeitpunkt voll auf ihre Kosten gekommen. Die Partie verdiente sich früh das Prädikat „unterhaltsam“. Soll heißen: Acostas permanenter Vorwärtsgang sorgte für zig Situationen in der torgefährlichen Zone der Salzdahlumer. Die wiederum verteidigten mit Herz und in einigen Szenen auch mit etwas Glück. Am Ende verzeichneten die Gäste sechs Aluminiumtreffer, mindestens ebenso oft vereitelte MTV-Keeper Julian Lips Großchancen des BSC. Doch auch die Salzdahlumer verzeichneten in Durchgang 1 nach schnellen Umschaltmomenten dicke Gelegenheiten aufs 1:0, teils reichten aber selbst Doppelchancen nicht, um den Ball im BSC-Kasten unterzubringen.

Ein Elfmeter und ein Abstauber besiegeln die Salzdahlumer Niederlage

Dass sich das Blatt nach der Salzdahlumer Führung noch wendete, lag laut Hueske auch an der Qualität der Wechselspieler. „Acosta konnte fünf Leute bringen, die sofort höchstes Tempo gegangen sind. Unsere Wechselspieler dagegen stecken gerade mitten in den Abiturprüfungen oder kamen aus Verletzungspausen. Das war schon ein Unterschied.“ Mit einem Elfmeter, berechtigt gepfiffen, sowie einem Abstauber sorgten die Braunschweiger schließlich noch für ihr persönliches Happy End.