Wolfenbüttel. Die Wolfenbütteler U14-Mixed-Wasserball-Mannschaft feiert als Gastgeber einen Erfolg bei der Landesmeisterschaft.

Erfolg im Heimspiel: Der Wolfenbütteler Schwimmverein von 1921 (WSV 21) holte sich die Bronzemedaille bei der Wasserball-Landesmeisterschaft der U14-Mixed-Mannschaften im Stadtbad Okeraue unter dem Applaus zahlreicher heimischer Fans.

Dabei musste sich das Team der Coaches Holger Dammbrück und Peter Waldmann nur dem Topfavoriten und späteren Meister White Sharks Hannover (4:29) und dem Vizemeister Hellas Hildesheim (7:12) geschlagen geben. Siege holte der WSV21 gegen Georgsmarienhütte (10:7), Cuxhaven (15:1) und Laatzen (14:6). Besonders die Leistung bei der relativ knappen Niederlage gegen Hildesheim habe ihm gefallen, sagte Coach Waldmann gefallen. „Das war eine klare Steigerung im Vergleich zu vorherigen Turnieren.“

Bereits an diesem Wochenende ist Waldmann erneut mit einem Team im Einsatz. Die U14-Wasserballerinnen sind in Cuxhaven bei der norddeutschen Meisterschaft gefragt. Die Wolfenbütteler Mädchen zählen dabei zum Favoritenkreis. „Unser Ziel ist es, Meister zu werden. Das sollte unser Anspruch sein“, sagt Waldmann über sein Team, in dem inzwischen schon einige Spielerinnen dabei sind, die zum erweiterten Kader der Nationalmannschaft gehören.