Wolfenbüttel. In der Fußball-Bezirksliga 3 sind am Mittwoch auch zwei Abstiegskandidaten im Einsatz. In der Nordharzliga steigt ein Samtgemeinde-Derby.

Das „kleine“ Stadtderby steht am Mittwochabend in der Fußball-Bezirksliga 3 auf dem Programm, wenn der MTV Wolfenbüttel II um 18.30 Uhr den BV Germania empfängt. Auch die Abstiegskandidaten FC Blau-Gelb Asse und SG Roklum-Winnigstedt sind im Einsatz – genau wie vier Wolfenbütteler Nordharzligisten.

MTV Wolfenbüttel II – BV Germania Wolfenbüttel (18.30 Uhr). Beide Teams haben einen Lauf, sind in 2024 noch ungeschlagen. „Für uns sind diese beiden Spiele eine echte Standortbestimmung“, sagt MTV-Coach Christian Kaselowsky über die Duelle gegen die Topteams TSG Bad Harzburg und BV Germania Wolfenbüttel. Das erste hat die Meesche-Reserve am Sonntag 3:1 gewonnen. „Gegen Germania werden wir wieder alles in die Waagschale werfen“, so Kaselowsky. Der Gast hat sich am Sonntag beim 9:1 gegen Blau-Gelb Asse richtig warm geschossen. „Das wird jetzt aber ein ganz anderes Spiel“, warnt BVG-Trainer Sascha Kallmeyer.

FC Blau-Gelb Asse – SV Innerstetal (18.30 Uhr). Auf die Blamage vom Wochenende soll jetzt eine Reaktion folgen. „Wir müssen uns besser präsentieren als gegen Germania, keine Frage“, sagt FC-Coach Michael Grahe.

SC Gitter – SG Roklum-Winnigstedt (18.30 Uhr). Mit ihrem Lauf von drei Siegen in Folge haben die Roklumer sich im Kampf um den Klassenerhalt wieder eine Chance erarbeitet. Vor dem Spiel in Gitter hatte die SG jetzt aber zwei Wochen Pause und muss rechtzeitig wieder auf Touren kommen.

Außerdem spielen in der Nordharzliga:

Staffel 1: TSG Wildemann – TSV Gielde (19 Uhr).

Staffel 2: KSV Vahdet Salzgitter II – SV Wendessen (18.30 Uhr), SG Veltheim/Lucklum – SG Sickte/Hötzum (19 Uhr).