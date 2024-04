Wolfenbüttel. Die A-Junioren des MTV setzen sich im Spitzenspiel in Northeim durch. Germanias B-Jugend gelingt zweiter Sieg in Folge.

Die U19-Fußballer des MTV Wolfenbüttel marschieren weiter schnurstracks auf die Landesliga-Meisterschaft zu. In der C-Jugend gewann Germania das Stadtderby.

A-Jugend, Landesliga

FC Eintracht Northeim – MTV Wolfenbüttel 0:1 (0:1). Tor: 0:1 Kartal (2.).

Beim Tabellendritten ging Spitzenreiter MTV durch Berkay Kartal früh in Führung. „Die ersten 15 Minuten waren das Beste, was ich bisher an A-Jugendfußball gesehen habe“, lobte MTV-Trainer Anthony Pfitzner seine Mannschaft. Einziges Manko: die Chancenverwertung. „Es war ärgerlich, dass wir in der ersten Viertelstunde den Sack nicht schon zugemacht haben. Meiner Meinung nach müssen wir beide Halbzeiten 4:0 gewinnen. Chancen hatten wir dafür genug“, so Pfitzner.

SV Arminia Vechelde – BV Germania Wolfenbüttel 7:2 (2:2). Tore: 0:1 Lacheiner (13.), 0:2 Maier (18.), 1:2 Brand (29.), 2:2, 3:2, 4:2 Dietrich (43., 47., 53.), 5:2 Mook (60.), 6:2 Schütz (72.), 7:2 Ende (83.).

Traumstart für den BVG: Lennard Lacheiner und Nick Maier schossen für die Gäste eine 2:0-Führung heraus. Doch diese hatte nicht mal bis zur Pause Bestand. Im zweiten Durchgang nahm das Unheil für Germania seinen Lauf.

A-Jugend, Bezirksliga

MTV Wolfenbüttel – TSV Eintracht Edemissen 1:1 (1:0). Tore: 1:0 Ragusa (45.+3), 1:1 Khaleel (90.+2).

Beide Treffer fielen in der Nachspielzeit. Luca Ragusa schoss den MTV kurz vor der Pause in Führung, doch unmittelbar vor dem Abpfiff gelang den Gästen der Ausgleich.

B-Jugend, Landesliga

MTV Wolfenbüttel – JSG Goslar 5:0 – Nichtantritt Gast

Dank des Nichtantritts der Gäste springt der MTV über den Strich, der die Grenze zu den Abstiegsplätzen markiert.

B-Jugend, Bezirksliga

Lehndorfer TSV – BV Germania Wolfenbüttel 2:3 (1:1). Tore: 0:1 Adler (16.), 1:1 Dammermann (39.), 1:2 Bölsing (54.), 1:3 Mewes (75.), 2:3 Meinecke (80.+4).

Zweiter Sieg in Folge für die U17 von der Schweigerstraße. „Der Gegner hat uns hoch angelaufen und wollte Fehler bei uns im Aufbauspiel erzwingen, weshalb wir zunächst nicht so gut ins Spiel gefunden haben. Mit der ersten guten Offensivaktion sind wir aber in Führung gegangen“, berichtete BVG-Coach Yannis Krüger. Dominik Horns setzte sich durch und brachte den Ball flach in die Mitte, wo Lasse Adler nur noch einschieben musste. Zwar glich Lehndorf vor der Pause aus, doch kurz nach Wiederanpfiff spielte BVG-Kapitän Valentin Dege einen schönen Steckpass auf Joschua Bölsing, der den Torwart per Heber überwand. „Danach waren wir voll im Spiel. Man hat den Jungs angemerkt, dass sie unbedingt gewinnen wollen“, sagte Krüger. Leon Mewes erzwang einen Ballverlust des Gegners und schloss aus der Distanz erfolgreich zur 3:1-Führung ab. Der zweite Gegentreffer in der Nachspielzeit änderte nichts mehr am Germania-Erfolg.

BSC Acosta II – MTV Wolfenbüttel II 6:1 (1:1). Tore: 1:0 Kaiser (10.), 1:1 Pattberg (33.), 2:1, 4:1, 6:1 Priesmeyer (48., 71., 80.), 3:1 Guetsa (64.), 5:1 Mertens (76.).

Die „Zweite“ des MTV hielt bis zur Pause gut mit und glich durch Joris Pattberg aus. In Halbzeit 2 machten die Hausherren am Franzschen Feld aber kurzen Prozess mit den Gästen aus der Lessingstadt.

C-Jugend, Landesliga

BV Germania Wolfenbüttel – MTV Wolfenbüttel 3:0 (2:0). Tore: 1:0 Knopf (7.), 2:0, 3:0 Gärtner (30., 52.).

Vor der Pause schossen Justus Knopf und Nikita Gärtner den BVG an der Schweigerstraße zur 2:0-Führung. Gärtners zweiter Treffer Mitte der zweiten Halbzeit sorgte für die Entscheidung im Stadtderby.

C-Jugend, Bezirksliga

MTV Wolfenbüttel II – BSC Acosta II 3:1 (1:0). Tore: 1:0 M. Ahmad (16.), 2:0 Grosser (48.), 2:1 Beisert (56.), 3:1 Goslar (61.).

Ein Steckpass von Max Klein auf Mohammed Ahmad brachte das 1:0 für den MTV. Thady Goslar baute die Führung per Freistoß aus. Dass der BSC-Keeper wegen gelb-roter Karte den Platz verlassen musste, spielte den Hausherren in die Karten. Die Braunschweiger kämpften sich dennoch heran. „Wir waren dann bis zum Schluss die bessere Mannschaft und kamen noch zum verdienten 3:1 – ein extrem wichtiger Sieg“, befand MTV-Trainer Torsten Rupprecht.