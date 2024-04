Wolfenbüttel. Der TSV gewinnt gegen Rumpftruppe des MTV Wolfenbüttel III. Der SV Halchter fährt den zweiten Sieg in Folge ein.

Die Spitzenteams in Staffel 3 der 1. Nordharzklasse waren am Wochenende nicht im Einsatz. Der SV Halchter näherte sich mit seinem zweiten Sieg in Folge wieder an diese Gruppe an. Durch das 4:0 des TSV Destedt über die „Dritte“ des MTV kommt auch im Rennen um den Klassenerhalt wieder Spannung auf.

Staffel 2

SV Union Salzgitter II – FSV Fuhsetal 1:5 (0:3). Tore: 0:1 Voss (4.), 0:2 Posenau (8.), 0:3, 0:4 Voss (39., 62.), 0:5 Freckmann (70.), 1:5 Miks (72.).

Nach zuvor zwei Niederlagen gelang dem Spitzenreiter FSV jetzt der erste Sieg nach der Winterpause. Christoph Voss hatte mit einem Dreierpack großen Anteil daran. Nico Posenau und Karsten Freckmann steuerten ebenfalls Treffer zum souveränen Auswärtssieg bei.

Staffel 3

TSV Destedt – MTV Wolfenbüttel III 4:0 (1:0). Tore: 1:0 Müller (40.), 2:0 Kristkeitz (67.), 3:0 Roland (72.), 4:0 Engelke (83.).

Schlusslicht TSV Destedt sendet ein Lebenszeichen im Abstiegskampf. Begünstigt wurde der Sieg aber auch durch die Minimalbesetzung der MTV-„Dritten“, die ohne Bankspieler antrat und sich durch eine gelb-rote Karte in Halbzeit 2 weiter schwächte.

SF Ahlum – SV Wendessen II 4:2 (2:2). Tore: 1:0 Mura (10.), 1:1 Nesbor (17., Elfmeter), 2:1 Bartsch (25.), 2:2 Eigentor Hartmann (31.), 3:2 Vink (76.), 4:2 Bartsch (90.).

In Unterzahl gingen die Sportfreunde in der zweiten Halbzeit in Führung, in doppelter Unterzahl erzielten sie sogar noch das 4:2.

SG Bohrstadt – SV Borussia Salzgitter 1:2 (0:1). Tore: 0:1 Dao Hai (30., Elfmeter), 1:1 Alpert (55.), 1:2 Spintzyk (83.).

Yves Alpert besorgte noch den Ausgleich für die Dorstädter. Auf den zweiten Gegentreffer fand die SG aber keine Antwort mehr.

FC Blau-Gelb Asse II – SV Halchter 2:4 (0:3). Tore: 0:1 Seidel (2.), 0:2 Schmidt (34.), 0:3 Richter (39.), 1:3 Bajenski (55.), 2:3 Theis (66.), 2:4 Richter (90.+1, Elfmeter).

Für die Halchteraner war es der zweite 4:2-Auswärtssieg in Folge. Nachdem die 3:0-Pausenführung in Wittmar auf einen Treffer dahingeschmolzen war, sorgte Tristan Richter vom Punkt aus für die Entscheidung.