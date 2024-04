Schöningen/Wenden. Der MTV muss sich in der Fußball-Bezirksliga 2 der Schöninger Oberliga-Reserve geschlagen geben. Salzdahlum jubelt in Wenden.

Der MTV Salzdahlum hat seine zuletzt zwei Niederlagen in Folge in der Fußball-Bezirksliga 2 bei der FSV Schöningen II (1:2) und gegen den TSV Wendezelle (0:5) gut verdaut. Bei Kellerkind FC Wenden siegten die Salzdahlumer mit 3:1 (2:1). Ohne Zähler im Gepäck musste indes der MTV Schandelah-Gardessen seine Heimreise aus Schöningen antreten.

FSV Schöningen II – MTV Schandelah-Gardessen 2:1 (0:0). Tore: 1:0 Ambronn (64.), 1:1 P. Stucki (77.), 2:1 Eigentor Görnhardt (78.). Gelb-Rot: FSV (90.+2).

Nach zuletzt neun Punkten aus drei Partien gab‘s diesmal nichts Zählbares für den MTV. „Beide Mannschaften haben sich über weite Strecken des Spiels neutralisiert“, berichtete der Trainer der Gäste, Marco Heidemann. Bei der Standardsituation, die zum 0:1-Rückstand führte (64.), habe man „gepennt“, betonte Heidemann. Die Führung der abstiegsbedrohten FSV II hatte jedoch nur 13 Minuten Bestand. Nach dem „besten Spielzug“ der Begegnung stand Philipp Stucki goldrichtig – 1:1.

Die Antwort der Gastgeber erfolgte aber postwendend – und auf eine sehr kuriose Art und Weise. Heidemann: „Nach einem Rückpass von Lucas Görnhardt auf unseren Torwart Timo Schilling aus circa 30 Metern lässt Timo den Ball unter dem Fuß durchlaufen.“

FC Wenden – MTV Salzdahlum 1:3 (1:2). Tore: 0:1 Oehlmann (15.), 1:1 Machus (32.), 1:2 Syfus (41.), 1:3 Hamko (55.).

„Wir sind sehr schwer in die Partie gekommen. Wenden hatte deutlich mehr Ballbesitz“, schilderte MTV-Coach Jens Hueske. Nach zwölf Spielminuten sei sein Team aber aufgewacht, fuhr er fort. Und prompt stand es 1:0 für den Gast: Nach einer Flanke von Phil Cavelmann von der rechten Seite war Thore Oehlmann zur Stelle (15. Minute). „Dieses Tor gab uns viel Sicherheit, wir haben in der Folge den Ball viel besser laufengelassen“, so Hueske.

Dennoch fingen sich seine Kicker zunächst den Ausgleich durch Tobias Machus. Vorausgegangen sei ein langer Einwurf. Weil aber Phil Syfus den Ball kurz vor dem Seitenwechsel außerhalb des Strafraums „weltklasse in die lange Ecke“ zirkelte, ging es mit einer knappen Führung für die Salzdahlumer in die Pause.

„Wir wollten direkt nach der Halbzeit Druck machen und auf das dritte Tor gehen“, gab der Trainer der Gäste an. Dieses markierte Judi Hamko in der 55. Minute. Hueske konstatierte: „Wir haben am Ende verdient gewonnen. Von Wenden ging keine große Torgefahr aus.“