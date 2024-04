Schöppenstedt. Die Landesliga-Handballer feiern einen klaren Heimsieg über den MTV Moringen und spielen in der kommenden Saison in der Verbandsliga.

Glückwunsch, HG Elm! Die Spielgemeinschaft aus Schöppenstedt und Schöningen feierte gegen den MTV Moringen nicht nur einen 32:21 (18:10)-Heimsieg, sondern auch den vorzeitigen Verbandsliga-Aufstieg.

Mit dem Wissen, den Aufstieg klar machen zu können, kam die Elmer-Mannschaft hochmotiviert in der Halle in Schöningen an. Doch erst einmal war warten angesagt. Durch einen Stau bei der Anreise kamen die Gäste erst deutlich verspätet an, statt um 17 Uhr wurde die Partie deshalb erst um 18 Uhr angepfiffen. „Trotzdem haben wir gut in die Partie gefunden, wir haben sie von der ersten Minute an dominiert“, berichtete Elms Trainer Christoph Geis. Ben Bäumler sorgte nach 2:05 Minuten mit dem 1:0 für die HG-Führung, die sie über die gesamte Spielzeit nicht mehr aus der Hand geben würden.

HG Elm erspielt sich deutliche Pausenführung

Die Abwehr der Gastgeber stand bombensicher, selten gab es ein Durchkommen für die Moringer, die bis zur Halbzeit nur auf zehn eigene Treffer kamen. „Wir hingegen haben unsere Angriffe mit viel Tempo vorgetragen und haben auch viele zweite Bälle gewonnen“, erklärte der zufriedene Elmer Trainer Christoph Geis zufrieden. So erspielten sich seine Mannen eine komfortable 18:10-Pausenführung.

Auch nach dem Seitenwechsel ließ die HG keine Zweifel am Heimsieg und am vorzeitigen Aufstieg aufkommen. Zwar wehrten sich die Gäste mit Mann und Maus, doch die Hausherren sorgten nach gut 40 Minuten erstmals für eine 10-Tore-Führung und machten somit alles klar. Letztendlich hieß es 32:21 nach 60 Minuten und die Schöppenstedter durften zum Jubeln ansetzen.

Geis-Team feiert Aufstiegsparty in Braunschweig

„Wir freuen uns riesig, dass wir den Aufstieg in der eigenen Halle klargemacht haben“, meinte Christoph Geis nach Spielende. Nach den ersten Feierlichkeiten in der Halle zog die Truppe weiter nach Braunschweig, wo es erst ein gemeinsames Essen gab, ehe sie es richtig haben krachen lassen. „Das haben wir uns verdient“, sagte Geis.

Drei Spiele hat die HG in dieser Saison noch zu absolvieren, auch wenn sie ihre Ziele bereits erreicht hat, will sie die Punkte nicht einfach herschenken. „Ich sehe diese Partien bereits als Teil der Vorbereitung für die neue Saison an. Wir haben zwei schwere Auswärtsspiele und das Derby gegen den HSV Warberg/Lelm II, da wollen wir noch einmal alles geben und die Spiele auch gewinnen“, erklärte Geis, der ankündigte, den Kader für die kommende Saison breiter aufstellen zu wollen.

HG: Zobel, Rokitta – Maack (2), Tirna (2), Nabel (2), Gerloff (4), K. Vahldiek (3), J.-H. Vahldiek (10), Larsen (1), Scheller (1), Bäumler (4), Behrens (1), Schöl (3).