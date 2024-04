Wolfenbüttel. Die Meesche-Kicker empfangen SVG. Mit Marvin Thurau verkündet der MTV seinen ersten Neuzugang für die kommende Spielzeit.

Gelingt dem MTV Wolfenbüttel endlich wieder ein Sieg gegen die SVG Göttingen? Die Chance dazu haben die Landesliga-Fußballer am Sonnatg (15 Uhr) auf der heimischen Meesche. Dann sind die Kicker aus der Universitätsstadt zu Gast.

Der letzte Sieg der Wolfenbütteler gegen die SVG liegt rund zweieinhalb Jahre zurück, damals spielten beide Mannschaften noch in der Oberliga und der MTV setzte sich mit 4:1 durch. Dann folgten zwei Remis und eine Heimniederlage. Im Januar reisten die Wolfenbütteler zudem nach einem 3:3 im Testspiel wieder aus Göttingen ab. „Göttinger Mannschaften liegen uns wohl nicht“, vermutet auch MTV-Trainer Deniz Dogan und nennt Beispiele: „Bei Göttingen 05 haben wir gut gespielt und äußerst unglücklich 1:2 verloren. Letzte Saison haben wir zuhause gegen SVG komplett das Spiel gemacht und dennoch mit 0:1 verloren.“

Die Wolfenbütteler sind also gewarnt und motiviert. „Wir wollen dafür sorgen, dass ein neues Zeitalter anbricht“, sagt Dogan, der sich den Beginn einer Siegesserie gegen Göttinger Mannschaften wünscht. Dafür müssen seine Schützlingen aufpassen, denn „solange es 0:0 steht können die jederzeit ein Tor machen. SVG ist eine Mannschaft, die uns schlagen kann.“ Dagegen setzen die Wolfenbütteler aber auf ihre Stärken. „Wir wollen unser Spiel durchziehen, müssen dabei aber auf Umschaltsituationen achten. Es wird sicherlich ein hitziges Duell“, meint Dogan. Personell sieht es für die Wolfenbütteler blendend aus, außer dem noch verletzten Hadi Abou-Raya stehen alle Spieler zur Verfügung.

Ein Quartett verlängert beim MTV Wolfenbüttel

Derweil treibt der MTV bereits die Kaderplanung für die kommende Saison voran. Jüngst verkündete der Verein die Vertragsverlängerungen mit den Spielern Ludwig und Konrad Vollbrecht sowie Yannick Könnecker und Antonio Diana. „Wir wollen uns qualitativ gut aufstellen. Es wird auch ein paar harte Entscheidungen geben. Für manche Spieler gibt es bessere Lösungen“, sagt Dogan mit Hinblick auf den Kader der nächsten Saison. Weiterhin hält sich der Coach allerdings bedeckt, was die Verlängerung seines Vertrags über die kommende Saison hinaus bis 2027 angeht. „Dazu möchte ich momentan keine Stellung beziehen.“ MTV-Teammanager Lars Pape erklärt: „Deniz leistet sehr gute Arbeit und hat viele Ideen für die Zukunft. Daher soll eine langfristige Lösung her.“ Eine, die über den Trainerposten beim Landesliga-Team hinausgeht.

Volkmarodes Torjäger Marvin Thurau (rechts) läuft in der kommenden Saison für den MTV Wolfenbüttel auf. © regios24 | Stefan Lohmann

Mit Marvin Thurau kommt ein Torjäger zum MTV

Die Kaderplanung für die Zukunft treibt Dogan jedenfalls voran und setzt auf ein klares Beuteschema: „Wir wollen nur Spieler holen, die die Qualität im Kader anheben.“ Gespräche mit mehreren potenziellen Kandidaten seien bereits weit fortgeschritten. Bei einem Spieler hat der MTV jetzt bereits Vollzug gemeldet: Marvin Thurau wechselt vom Braunschweiger Bezirksligisten SC Rot-Weiß Volkmarode auf die Meesche. Der 21-jährige Mittelstürmer steht mit 16 Treffern derzeit auf Platz 5 der Torjägerliste seiner Staffel, in der Vorsaison gelangen dem 1,90 Meter großen Sturmtank 22 Buden. Beim MTV habe er in Probetrainings überzeugt. „Man hat sofort gemerkt, dass er weiß, wo das Tor steht. Mit seiner Größe und seiner Abschlussstärke wird er uns in der Offensive noch variabler machen“, lautet Dogans Kommentar zum ersten Neuzugang, den zweiten will der MTV in wenigen Tagen bekannt geben.

Auch in Sachen Co-Trainer-Posten stehen Veränderungen in der kommenden Spielzeit an. „Wir werden uns da neu strukturieren“, erklärt Chefcoach Dogan. Anthony Pfitzner werde sich künftig komplett auf die U19 konzentrieren, die aller Voraussicht nach in die Niedersachsenliga aufsteigen wird. Seine Rolle als Co-Trainer des Landesliga-Teams muss daher neu vergeben werden. Eine Lösung werde zeitnah bekannt gegeben, kündigt Dogan an.