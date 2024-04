Wolfenbüttel. Mit dem 2:1-Sieg festigt der SVW die Spitze in der Fußball-Nordharzliga. Auch Fümmelse und Achim/Börßum/Hornburg siegen.

Der SV Wendessen hat sich am Donnerstagabend für seine bisher einzige Saison-Niederlage in der Fußball-Nordharzliga an Viktoria Thiede revanchiert und bleibt Tabellenführer der Staffel 2. Die SG Achim/Börßum/Hornburg hält derweil mit einem 2:0-Auswärtssieg Tuchfühlung zu den Spitzenplätzen der Staffel 1.

Staffel 1

TSG Wildemann – SG Achim/Börßum/Hornburg 0:2 (0:0). Tore: 0:1 Nagelschmidt (65.), 0:2 Wilkens (77.).

Auf dem Hartplatz in Wildemann haben sich die Börßumer zunächst äußerst schwer getan. „In der ersten Halbzeit können wir froh sein, dass Wildemann zweimal nur den Pfosten nach Standardsituationen trifft“, musste SG-Coach Bilal Kötüz eingestehen. Nach der Pause lief es deutlich besser für die Gäste. Niklas Nagelschmidt besorgte den Dosenöffner mit einem Schuss aus der Drehung, Tim-Lennart Wilkens köpfte nach einem Standard die Entscheidung herbei. „Der Sieg geht auf jeden Fall in Ordnung“, ordnete Kötüz ein.

Staffel 2

SV Wendessen – Viktoria Thiede 2:1 (1:0). Tore: 1:0 Wicht (11.), 2:0 Karkowski (60.), 2:1 Pramme (85.).

„Beide Mannschaften haben sich super verkauft. Thiede war auch am Drücker. Das Glück war aber auf unserer Seite, was wir uns über die letzten Wochen auch erarbeitet haben“, kommentierte SVW-Spielertrainer Pascal Gos den Heimsieg. Jonas Wicht brachte die Gastgeber nach gut zehn Minuten in Führung. Er stand nach einer Hereingabe per Kopf genau richtig und schob den Ball ins Tor. Sandro Karkowski erhöhte in der zweiten Halbzeit. Marvin Pramme verkürzte für die Thieder, für die am Ende nicht mehr drin war. „Thiede hat ein super Spiel gemacht“, musste auch Gos anerkennen.

SV Fümmelse – MTV Lichtenberg 4:1 (2:0). Tore: 1:0, 2:0 M. Reihers (28., 45.+2), 3:0 Basse (68.), 4:0 Wohlfahrt (82.), 4:1 Hockmann (88.).

Platz in schlechtem Zustand, ekliger Wind: An Fußball-Spielen sei erstmal nicht zu denken gewesen, erklärte SVF-Trainer Daniel Gustedt. „Wir haben immer besser reingefunden und verdient gewonnen“, sagte Gustedt, der sich selbst noch für gute zehn Minuten einwechselte, um seinen Kader zu schonen. „Leider haben sich drei weitere Spieler unglücklich verletzt“, berichtete der Coach. Marten Reihers sorgte mit seinem Doppelpack vor der Pause schon für klare Verhältnisse. Alexander Basse und Tobias Wohlfahrt erhöhten um weitere zwei Tore, ehe Lichtenbergs Till Hockmann Ergebniskorrektur betrieb.

SV GA Gebhardshagen – SG Sickte/Hötzum 4:3 (3:0). Tore: 1:0 Otto (24.), 2:0 Eigentor Engelhardt (41.), 3:0 Brandeis (43.), 3:1 Schmidt (48.), 4:1 Bruder (76.), 4:2 Multerer (90., Elfmeter), 4:3 Spierling (90.+3).

Vor dem ersten Gegentor war die SG gut im Spiel. „Wir hatten drei sehr gute Chancen. Da hätten sich die Gebhardshagener nicht beschweren müssen, wenn sie hinten gelegen hätten. Die Chancen verwerten wir aber leider nicht“, bedauerte SG-Spielertrainer Stephan Köchy. Stattdessen schlug es im Sickter Kasten noch vor der Pause dreimal ein. Besonders schockierend war der zweite Gegentreffer, ein Eigentor von Axel Engelhardt. „Marke Traumtor. Schöner Volleyschuss unter die Latte, leider ins falsche Tor“, nahm es Köchy mit Humor. Nach der Pause starteten die Sickter ordentlich durch, Philipp Schmidt verkürzte auf 1:3. Ein zweiter Treffer gelang den Gästen aber in dieser Hochphase nicht. Die Gastgeber erhöhten auf 4:1. „In den letzten fünf Minuten sind wir noch mal wach geworden, hätte das Spiel noch fünf Minuten länger gedauert wäre ein Unentschieden drin gewesen“, sagte Köchy.

So geht‘s am Wochenende weiter:

Staffel 1: TSV Gielde – FC RW Rhüden, VfR Langelsheim – SG Achim/Börßum/Hornburg (beide Sonntag, 15 Uhr).

Staffel 2: KSV Vahdet Salzgitter II – SV Fümmelse (Samstag, 15 Uhr), BV Germania Wolfenbüttel II – MTV Lichtenberg (Sonntag, 13 Uhr), TuS Cremlingen – SV GA Gebhardshagen, SV Wendessen – SC Gitter II, FC Viktoria Thiede – SG Veltheim/Lucklum (alle Sonntag, 15 Uhr).