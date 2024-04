Weddel. Die Tischtennis-Frauen stehen in der Verbandsliga vor zwei vermeintlich leichten Aufgaben. Seelze II und Emmerke II sind zu Gast.

Der VfR Weddel steuert weiterhin auf Meisterkurs in der Tischtennis-Verbandsliga der Frauen. An diesem Wochenende könnte das Team von Trainer Hans-Peter Schlüter vier weitere Punkte einfahren und wäre damit seinem Ziel schon sehr nah. Zwei Kellerkinder sind am Wochenende im Weddeler Wanneweg zu Gast: am Samstag (17.30 Uhr) der Tabellenvorletzte TTV 2015 Seelze II und am Sonntag (12 Uhr) der nur einen Platz darüber rangierende SV Emmerke II.

„Es handelt sich um zwei vermeintlich leichte Gegner“, betont Schlüter. Seelze stelle da noch die kleinere Hürde dar. „Die haben in keiner Hälfte eine positiv stehende Spielerin. Da erwarte ich keine Probleme“, sagt Schlüter. Einzig die Landeskader-Trainerin Sarah Falczyk sieht der Coach als Gefahr für sein Team, das in der Stammformation aus Ekaterina Buka, Melanie Mosterdijk, Linda und Nadine Rudel antreten wird.

Emmerke sei dagegen stärker als es der aktuelle Tabellenplatz vermuten lässt. „Die haben zur Rückrunde ihre Kaderspielerinnen Zoey und Mia Polke in diese Mannschaft hineingenommen und sich dadurch verstärkt“, erklärt Schlüter. Die beiden erst 13-jährigen Zwillingsschwestern trainieren fast täglich im Landeskader-Programm oder im Verein und gelten als große Talente. Drei Siege und drei Remis – bei zwei Niederlagen – hat der SVE bereits in der Rückrunde eingesammelt. „Emmerke hat auch 8:2 gegen Evessen gewonnen. Das sollte uns eine Warnung sein. Außerdem muss das Team weiter punkten, um den Abstieg vermeiden zu können“, warnt Schlüter weiter vor dem zweiten Gegner des Wochenendes.

„Auf dem Papier sieht es leicht aus, es wird aber eine schwere Aufgabe. Dennoch wollen wir uns natürlich die Meisterschaft nicht versauen lassen“, unterstreicht Schlüter den eigenen Anspruch.