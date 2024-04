Adersheim. Der FC Arminia gewinnt beim Schlusslicht der Fußball-Bezirksliga 3 SV Rammelsberg mit 2:0.

Der FC Arminia Adersheim hat in der Fußball-Bezirksliga 3 zurück in die Erfolgsspur gefunden. Beim Schlusslicht SV Rammelsberg setzte sich der FCA mit 2:0 (1:0) durch und zeigte somit eine Reaktion auf die 0:5-Niederlage gegen den MTV Wolfenbüttel II eine Woche zuvor.

„Wir haben seit zwei Wochen eine Krankheitswelle in der Mannschaft und hatten nur 12 Feldspieler aus der ‚Ersten‘ dabei. Das ist echt schwer“, erklärte Arminia-Trainer Garrit Golombek, der von seinen Mannen daher forderte, „dass alle enger zusammenrücken müssen.“

Jan-Hendrik Kruppa trifft aus 31 Metern in den Winkel

Beim Schlusslicht machten die Gäste das Spiel. „Wir hatten in der ersten Halbzeit 80 Prozent Ballbesitz“, berichtete Golombek. In einer an Torchancen insgesamt armen Partie musste ein Traumtor her, um für einen Dosenöffner zu sorgen. „Nach einem super Seitenwechsel hat sich ‚Kruppi‘ ein Herz gefasst und aus 31 Metern den Ball unhaltbar in den Winkel geschossen“, sagte der Trainer über das 1:0 durch Jan-Hendrik Kruppa.

In der zweiten Hälfte habe der SVR zwar mutiger agiert, kam aber zu keinen echten Chancen. „Das Ergebnis geht in Ordnung. Hätten wir unsere Konter etwas wenig hibbelig zu Ende gespielt, hätte es aber noch höher ausfallen können“, befand der FCA-Coach. Einen Konter spielten die Adersheimer aber ganz sauber aus – Tristan Koch vollendete zum 2:0.

Tore: 0:1 Kruppa (24.), 0:2 T. Koch (73.).