Wolfenbüttel. Die Tennistalente des MTV Wolfenbüttel legen einen erfolgreichen Auftritt beim TSA-Winter-Cup in Halberstadt hin.

Die Tennistalente Antonina und Karol Sabien vom MTV Wolfenbüttel schafften es beim 4. TSA-Winter-Cup in Halberstadt aufs Treppchen. Im Teilnehmerfeld mit Vertretern aus Berlin, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Thüringen zeigten die beiden Wolfenbütteler Geschwister ihr Können.

Antonina Sabien verbuchte in ihrem Erstrundenmatch in der Altersklasse U14 gegen Eva Mentner vom TC 1899 Blau-Weiss Berlin einen souveränen Sieg (6:1, 6:2). Im Viertelfinale wartete dann die an Nummer 3 gesetzte Franziska Welge (SC Frankfurt 1880). Durch ihr druckvolles und aggressives Spiel gelang es der jungen Wolfenbüttelerin den ersten Satz mit 6:1 für sich zu entscheiden. Im zweiten Satz war das Match ausgeglichener, doch Antonina Sabien holte sich beim Stand von 4:4 das vorentscheidende Break. Zwar wurde es nochmal eng im letzten Aufschlagspiel, aber die MTV-Sportlerin entschied den Satz mit 6:4 für sich.

Antonina Sabien schafft es ins Finale

Im Halbfinale gegen Elma Giza (Sportpark Dresden) ging der erste Satz noch mit 3:6 verloren. Dann gelang dem Schützling von Trainer Igor Djuranovic im zweiten Satz eine großartige Aufholjagd, die mit einem 6:4 im zweiten Satz endete. Im Matchtiebreak erspielte Antonina Sabien sich vom Start weg ein sicheres Polster und fuhr letztendlich den Sieg mit 10:7 ein. Im Finale stand sie dann der an Nummer 2 gesetzten Viktoria Jadwiszczok (SGT Baunatal) gegenüber. Durch eine kämpferische Leistung hielt Antonina den ersten Satz lange offen. Im Satztiebreak hatte die Wolfenbüttelerin mit 6:8 das Nachsehen. Im zweiten Satz musste Antonina Sabien dem bisherigen Kraftakt Tribut zollen. Für sie stand der zweite Platz zu Buche.

Ihr jüngerer Bruder Karol Sabien, der in der ersten Runde ein Freilos hatte, traf im Viertelfinale der Juniorenwertung U12 auf David Binius vom TSV Ehmen. Dort setzte sich der Wolfenbütteler souverän durch (6:0, 6:2). Auch ihm gelang durch eine überzeugende spielerische Leistung ein 6:0 und 6:2 Auftaktsieg und damit der Einzug ins Halbfinale. Am Ende reichte es für ihn nicht für den ganz großen Erfolg – aber er verbuchte den dritten Platz.