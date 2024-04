Wolfenbüttel. Der Lucklumer beschert seiner SG einen Punkt. Schladens Gegner tritt nicht an. Bohrstadt vergrößert Destedter Abstiegssorgen.

Zum zweiten Mal in Folge hat die SG Lucklum/Veltheim II sich einen Punkt in der Nachspielzeit gegen ein Topteam der 1. Fußball-Nordharzklasse 3 gesichert, beide Male hieß der Torschütze Daniel Lorenz. Der SV Schladen sammelte derweil am Ostermontag kampflos drei weitere Punkte im Kampf um den Aufstieg ein. Die Reserve des SV Wendessen hatte wegen Spielermangels abgesagt. Für den TSV Destedt wird es nach der Niederlage bei der SG Bohrstadt immer dunkler im Tabellenkeller.

SG Lucklum/Veltheim II – SV Borussia Salzgitter 2:2 (1:0). Tore: 1:0 Berkling (35.), 1:1 Hai (53., Elfmeter), 1:2 Spintzyk (85.), 2:2 Lorenz (90.+3).

Mika Berkling besorgte den Führungstreffer für die SG. Die Borussen drehten das Spiel dann in Halbzeit 2, doch Daniel Lorenz belohnte die stets weiter kämpfenden Lucklumer mit dem Ausgleichstreffer in der Nachspielzeit. Es war bereits sein zweiter Last-Minute-Treffer zum Ausgleich in Folge. Bereits am Gründonnerstag hatte er gegen den SV Halchter zum 1:1 nach Ablauf der 90 Minuten getroffen. „Es war eine kämpferische Topleistung von uns. Wir haben uns als Mannschaft präsentiert“, lobte SG-Coach Jörg Müller seine Elf und ergänzte: „Wir hatten die klar besseren Chancen. Auf der anderen Seite haben wir aber zwei Geschenke verteilt.“

SV Schladen – SV Wendessen II 5:0 ohne Spiel.

Die Wendesser hatten bereits am Tag zuvor SV-Spielertrainer Jan Fischer in Kenntnis gesetzt, dass sie keine Mannschaft zusammenbekommen werden. „Ich hätte gerne gespielt. Meine Jungs waren auch heiß, aber so haben wir unserem Platz auch einen Gefallen getan“, sah Fischer den positiven Nebeneffekt. Mit den drei Punkten bleiben die Schladener in Schlagdistanz zur Spitze.

SG Bohrstadt – TSV Destedt 4:1 (2:1). Tore: 1:0 Alpert (27., Elfmeter), 1:1 Zerbe (40.), 2:1 Bartels (44.), 3:1 Arun (58.), 4:1 Alpert (61.).

Die Gäste aus Destedt warten weiterhin auf den ersten Sieg im Pflichtspieljahr 2024. Zwar konnte Nico Zerbe den ersten Rückstand seiner Destedter ausgleichen, doch Jonah Bartels brachte die SG noch vor der Pause erneut in Führung. Tom Arun und Yves Alpert, der bereits das 1:0 erzielt hatte, schraubten das Ergebnis in der zweiten Halbzeit in die Höhe.