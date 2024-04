Wolfenbüttel. SG Achim/Börßum/Hornburg kommt im Topspiel der Staffel 1 nicht über ein torloses Remis hinaus. Licht und Schatten bei Veltheim/Lucklum.

Im Spitzenspiel der Fußball-Nordharzliga 1 kam die SG Achim/Börßum/Hornburg nur zu einem schmeichelhaften 0:0 gegen die FG Vienenburg/Wiedelah. In der Staffel 2 untermauerte der SV Wendessen seine Aufstiegsambitionen mit einem 2:0-Sieg über den SV Kissenbrück.

Ostersamstag, Staffel 1

SG Achim/Börßum/Hornburg – FG Vienenburg/Wiedelah 0:0. „Zum Schluss muss ich von einem glücklichen Punktgewinn sprechen“, sagte SG-Trainer Bilal Kötüz, der seinen Torhüter Jan Bracke lobte: „Er hat den Punkt mit zwei, drei klasse Paraden festgehalten für uns.“

Staffel 2

SV Wendessen – SV Kissenbrück 2:0 (1:0). Tore: 1:0 Fakhreldine (44.), 2:0 Pötschke (83.).

Nach einer Schrecksekunde – Kissenbrück hatte früh die erste Großchance – übernahm Favorit Wendessen das Kommando, tat sich aber schwer mit dem Toreschießen. „Unser Sieg hätte höher ausfallen können, nicht müssen“, sagte Wendessens Spielertrainer Pascal Gos. „Kissenbrück hat es defensiv sehr gut gelöst.“

SG Veltheim/Lucklum – TuS Cremlingen 1:0 (0:0). Tor: 1:0 Camara (52.).

Wichtiger „Dreier“ für die SG im Abstiegskampf, den Demba Camara mit seinem Treffer kurz nach der Pause sicherstellte.

Ostermontag, Staffel 2

FC Viktoria Thiede – BV Germania Wolfenbüttel II 5:0 (5:0). Tore: 1:0, 2:0 Pramme (14., 39.), 3:0 Rozajac (40.), 4:0 Elsner (44.), 5:0 Pramme (45.+1).

Vier Gegentore in der Schlussphase von Halbzeit 1 brachen den Germanen das Genick. „In der Kabine wurde es dann mal lauter“, sagte BVG-Trainer Dennis Keihe, dessen Team sich in Hälfte 2 steigerte und klare Torchancen erspielte. „Thiedes Torwart hat aber Tore von uns verhindert“, so Keihe, der fordert: „So langsam heißt es für uns, mal Punkte zu sammeln.“

SV Kissenbrück – SC Gitter II 2:1 (1:0). Tore: 1:0 Zöller (13.), 1:1 Heidt (79./Foulelfmeter), 2:1 Bomba (87.).

„Etwas Dusel“ habe seine Mannschaft in der Schlussphase gehabt, konstatierte SVK-Trainer Alexander Böhm. Erst verwertete Chris-Kevin Bomba eine Kopfballverlängerung von Jörn Winkler zum 2:1 (88.), ehe Gitter in der 90. Minute aus kurzer Distanz die Chance aufs 2:2 ausließ.

Im strömenden Regen von Hallendorf waren die "Panther" der SG Veltheim/Lucklum (in Grün) bei ihrer 2:9-Niederlage chancenlos gegen den Aufstiegskandidaten. © regios24 | Stefan Lohmann

TSV Hallendorf – SG Veltheim/Lucklum 9:2 (6:0). Tore: 1:0 Diame (11./Eigentor), 2:0 Kanaan (14./Foulelfmeter), 3:0, 4:0, 5:0 Liehr (15., 18., 44.), 6:0 Kaya (45.+1/Foulelfmeter), 7:0 Liehr (50.), 8:0 Bogus (57.), 8:1 Conté (61.), 8:2 Swaray (64.), 9:2 Kanaan (82.).

Aufstiegsanwärter Hallendorf ließ früh in der Partie die Muskeln spielen, schon zur Pause war das halbe Dutzend Gegentreffer für Veltheim/Lucklum voll. In Halbzeit 2 ließen es die Hausherren gemächlicher angehen.