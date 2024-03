Cremlingen. Der Torjäger des SVF netzt beim 4:2-Sieg in Cremlingen viermal ein. Beide Trainer ordnen Fümmelses Erfolg als einen verdienten ein.

Der SV Fümmelse bleibt in der Fußball-Nordharzliga 2 ein Aufstiegskandidat. Das Team von Trainer Daniel Gustedt setzte sich an Gründonnerstag im Nachholspiel beim TuS Cremlingen mit 4:2 (2:0) durch. „Nicht unverdient“, befand Gustedt anschließend. Sein Cremlinger Trainerkollege Fabian Oeft sah es ähnlich: „Wir waren nach unserem Anschlusstreffer zum 2:3 zwar dem 3:3 näher als Fümmelse dem 4:2, aber am Ende war der Sieg für Fümmelse nicht unverdient“, konstatierte Cremlingens Trainer.

Matchwinner für die Fümmelser war Marvin Tetzel. Der SVF-Kapitän ließ seinen bislang neun Saisontreffern vier weitere folgen. Mit dem ersten Tor in der dritten Minute ebnete Tetzel seinem Team den Erfolgsweg. Für Beruhigung sorgte der Treffer indes nicht, konstatierte Fümmelses Coach Gustedt. „Wir hätten mit der zweiten Aktion nach unserem 1:0 das 2:0 machen müssen“, so Gustedt. „Stattdessen lassen wir Cremlingen ins Spiel kommen.“

Die Gastgeber schlugen aus ihren Möglichkeiten allerdings kein Kapital. Und nach 25 Minuten stand es plötzlich aus Cremlinger Sicht 0:2, weil TuS-Keeper Maurice Baumgardt daneben griff und Tetzels Treffer zum 2:0 begünstigte. Entschieden war die Partie deshalb keineswegs. In Halbzeit 1 hatte Fümmelse einen Blitzstart hingelegt, in die zweite Halbzeit starteten die Gastgeber furios: Linus Simon verkürzte für Cremlingen auf 1:2 (46.). Tetzel stellte schnell auf 3:1 (53.), ehe Miko Hirche (61.) für Cremlingen abermals verkürzte. „Wir waren dem 3:3 anschließend näher als Fümmelse dem 4:2“, sagte Cremlingens Coach Oeft.

Dem widersprach Gustedt: „In der letzten halben Stunde kam von Cremlingen nicht mehr viel.“ Tetzel sorgte schließlich für klare Verhältnisse. Spätestens mit dessen viertem Tor des Tages war die Gegenwehr der Cremlinger in einer insgesamt sehr unterhaltsamen Partie gebrochen.

Tore: 0:1, 0:2 (3., 25.) Tetzel, 1:2 Simon (46.), 1:3 Tetzel (53.), 2:3 Hirche (60.), 2:4 Tetzel (81.).