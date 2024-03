Neuhaus. Die Siegesserie des Tischtennis-Verbandsligisten SSV Neuhaus endete am letzten Spieltag mit dem 5:9 gegen Bledeln III.

Der Titelgewinn, er war den Tischtennis-Herren des SSV Neuhaus schon vor dem letzten Spieltag der Verbandsliga Süd nicht mehr zu nehmen – dank einer starken zweiten Saisonhälfte, in der Niklas Beliaev und Co. ungeschlagen geblieben waren. Bis zum letzten Spieltag jedenfalls ...

Rückblick: Seit dem zweiten Spieltag, seit dem 8. Oktober 2023, waren die Neuhäuser von Sieg zu Sieg geeilt und hatten 13 Partien am Stück für sich entschieden. Doch nun setzte es zum Abschluss beim Tabellenvierten MTV Eintracht Bledeln III mit dem 5:9 die zweite Saisonniederlage nach dem 4:9 in Seelze. Eine Niederlage, die allenfalls noch statistischen Wert besaß.

Niklas Beliaev/Gabor Nagy hatten mit ihrem 3:0-Sieg für den einzigen SSV-Doppelpunkt gesorgt. Uwe Bertram/Björn Dörrheide verloren unglücklich mit 10:12 im Entscheidungssatz, während Daniel Nagy/Tristan Nowak chancenlos waren.

In den Einzeln war indes wieder Verlass auf die Youngster aus Neuhaus: Daniel Nagy rang Thomas Westphal in fünf Sätzen nieder und bezwang zudem Janis Hansen in vier Durchgängen. Niklas Beliaev hielt sich gegen die beiden Bledelner sogar schadlos und fuhr zwei glatte 3:0-Erfolge ein – damit schraubte er seine Einzelbilanz auf 19:3 Siege hoch.

Uwe Bertram verpasste das mögliche 6:7 knapp, als er sein Einzel gegen Constantin Mago in fünf Sätzen verlor.

jne