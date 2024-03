Wolfenbüttel. Wendessen II wird im Tabellenkeller wach. Destedt ärgert Halchter, Bohrstadt trifft spät zum Sieg.

Im Tabellenkeller der Staffel 3 der 1. Fußball-Nordharzklasse ist Leben. Nicht nur der SV Wendessen II punktet plötzlich konstant, auch der Tabellenletzte TSV Destedt zeigte gegen Favorit Halchter, dass er einen „Großen“ ärgern kann. Julian Sukop sei Dank, bejubelte die SG Bohrstadt einen späten Siegtreffer gegen den MTV Wolfenbüttel III.

SV Wendessen II – SG Lucklum/Veltheim 3:2 (1:1). Tore: 1:0 Döring (24.), 1:1 (40.), 2:1 Kieltsch (78.), 2:2 (90.+2), 3:2 Kieltsch (90.+7).

In der siebten Minute der Nachspielzeit gab’s in der Wendesser Weinrich-Arena kein Halten mehr. Wendessens Marcel Döring hatte über die rechte Seite zu einem letzten Sprint angesetzt, seine scharfe Hereingabe – eher auf Verdacht in die Mitte geschlagen – fand aber im mitgelaufenen Marcel Kieltsch einen Abnehmer – 3:2, der Sieg für die SVW-Reserve. „Unser Elektriker Marcel Kieltsch hat für uns im Tabellenkeller das Licht angeknipst“, freute sich Vorlagengeber Döring über das Last-Minute-Tor.

Döring selbst hatte die überlegenen Wendesser aus 40 Metern mit 1:0 in Führung gebracht (24.), der eingewechselte Kieltsch nach 78 Minuten auf 2:1 für den SVW gestellt.

Nach dem abermaligen Ausgleichstreffer der SG in der zweiten Minute der Nachspielzeit gingen bei den Wendessern die Köpfe herunter – nur nicht bei Döring, der noch zu einem letzten Sprint ansetzte. „Irgendwie habe ich gewusst, dass Marcel in der Mitte mitläuft“, erzählte Döring. „Wir kennen uns schon aus der Jugend, da haben wir das auch schon so gespielt.“

SG Bohrstadt – MTV Wolfenbüttel III 3:2 (2:1). Tore: 0:1 Bily (7.), 1:1, 2:1 Alpert (13., 29.), 2:2 Jovanovic (75.), 3:2 Sukop (89.).

TSV Destedt – SV Halchter 2:2 (1:0). Tore: 1:0 Vogel (20.), 1:1 Eigentor Zerbe (53.), 2:1 Engelke (80.), 2:2 Seidel (87.).

Am Wochenende spielen:

Staffel 2: VfL Salder II – FSV Fuhsetal (Samstag, 14 Uhr).

Staffel 3: SG Lucklum/Veltheim II – SG Bohrstadt (So., 10.45 Uhr), MTV Wolfenbüttel III – FC Blau-Gelb Asse II, MTV Salzdahlum II – SV Halchter (je So., 11 Uhr), TuS Cremlingen II – SV Wendessen II (So., 12 Uhr), TSV Destedt – SV Borussia Salzgitter, MTV Dettum – SF Ahlum (je So., 15 Uhr).

jk