Sickte. Bei den Landesliga-Fußballerinnen der SG Sickte/Hötzum drohen für das Spiel gegen MF Göttingen drei Leistungsträgerinnen auszufallen.

Ein spielfreies Wochenende liegt hinter den Landesliga-Fußballerinnen der SG Sickte/Hötzum – eigentlich doch genug Zeit zur Erholung und Regeneration vor dem nächsten Heimspiel am Sonntag um 11 Uhr am Sickter Stadtweg gegen MF Göttingen, bei SG-Coach Georg Schnieders hört sich das allerdings ganz anders an: „Wir haben leider ein ziemliches Lazarett.“

Dabei drohen sogar die Schlüsselspielerinnen der SG auszufallen: Kapitänin und Mittelfeldlenkerin Sarah Bost laboriert an Achillessehnenproblemen. „Sie verpasst eigentlich kein Spiel und möchte auch gerne spielen. Wir müssen sehen, ob es geht“, kommentiert Schnieders. Auch die beiden Torjägerinnen Nadine Fastnacht und Mara Kleeschätzky schleppen noch Verletzungen aus den Vorwochen mit sich herum – Einsatz am Sonntag fraglich.

„Wir werden ein anderes System spielen müssen“, sagt Schnieders. Ohne das Sturmduo bleibt nur noch Sophia Neubauer aus der Stammformation als mögliche Angreiferin übrig. „Sie ist aber ein anderer Spielertyp, hat ihre Stärken in der Box“, erklärt Schnieders, der sich daher über zahlreiche Aufstellungsvariationen den Kopf zerbricht. So könnte zum Beispiel Ines Baußmann aus der Abwehrzentrale eine Reihe nach vorne rücken und die Lücke füllen, die ein Ausfall von Kapitänin Bost reißen würde. „Es müssen dann auf jeden Fall andere in die Bresche springen. Wir haben einen großen Kader und mindestens 15 Spielerinnen an Bord“, sagt der SG-Coach.

Denn eins ist klar: „Wir wollen trotzdem gegen Göttingen punkten. Das ist ein starker Gegner – stärker als es der momentane Tabellenplatz aussagt“, warnt Schnieders vor dem Tabellenachten. Bei allen Aufstellungsüberlegungen haben die SG-Kickerinnen und Coaches zudem schon den Ostermontag im Hinterkopf. Dann gastiert Eintracht Northeim zum Bezirkspokal-Viertelfinale bei den Sickterinnen. Dann alle Leistungsträgerinnen an Bord zu haben, wäre für die SG sehr wichtig.