Wolfenbüttel. Beim Wettkampf in der heimischen Schloss-Halle misst sich der MTV Wolfenbüttel mit Gästen aus Hannover, Rotenburg und Buchholz.

Zum Lessing-Pokal, einem niedersachseninternen Wettkampf, empfingen die Aerobicturner des MTV Wolfenbüttel Sportler aus Hannover, Rotenburg und Buchholz in der Sporthalle des Gymnasiums im Schloss. „Der Lessing-Pokal war gerade für die Jüngsten und die Anfänger des Aerobicturnens die Gelegenheit, erstmalig ihr Können zu zeigen“, erklärte Viola Bast, Abteilungsleiterin des MTV, der am Ende des „Heimspiels“ sechs Gold-, drei Silber- und fünf Bronzemedaillen gesammelt hatte.

Im Breitensportbereich „AeroBasic“ setzte sich Fiona Häfner in der Altersklasse (AK) 15-17 an die Spitze, dicht gefolgt von Stefanie Orlov auf Platz 2 und Vlada Klepalova auf Platz 3. Das 2-3er Team (AK 9-11) mit Carina Partovi, Marit Opperbeck und Pia Redemske erreichte Platz 4. In der AK 12-14 belohnten sich Fiona Junge, Hannah Seifried, Helene Mast für ihre gute Kür mit Rang 3.

Zweimal Bronze gab es für die 4-6er-Teams mit Anna Gärtner, Liana Wiegel, Medina Karaokutan, Pauline Boese und Tessa Stängle (AK 9-11) sowie Laura Mustafa, Madita Kersten, Mila Grimme, Milena Remer und Romi Wahren (AK 12-14).

In der Kategorie Aerodance stellte der MTV zwei Teams. Emilia Klotz, Hanna Pump, Hannah Seifried, Lina Milbradt, Madita Kersten, Mia Häfner und Vlada Klepalova präsentierten sich in der AK12-14 ausdrucksstark und gewannen den Wettkampf. Das Dance-Team der AK 15-17 mit Carlotta Wiche, Fiona Häfner, Franka Opperbeck, Lara Winterstein, Lotta Kersten und Stefanie Orlov ging konkurrenzlos an den Start.

Zufrieden mit ihren Auftritten beim Lessing-Pokal waren die Aerobic-Turner und Turnerinnen des MTV Wolfenbüttel. © Verein | MTV Wolfenbüttel

Das Aeromaster-Team (AK 9-11 ) mit Anastasiia Antal, Eva Parashckenko, Julie Hille, Asja Bahtijarevic und Lika Fräßdorf holte den zweiten Platz. Das Duo Collins O‘Brien und Elina Endl erturnte sich Bronze, Lotta Hots und Nele Zobel landeten nur knapp dahinter auf Rang 4. O‘Brien, Endl und Sheri Alteneder präsentierten sich erstmals als Trio und erreichten ebenfalls Platz 4.

Emilia Klotz und Mia Häfner (AK 12-14) starteten verletzungsbedingt diesmal als Duo. Diese Umstellung ließen sich die Beiden auf der Fläche indes nicht anmerken und gewannen vor der Konkurrenz aus Buchholz Gold. Lotta Kersten zeigte ein schönes Einzel (AK 18+), mit dem sie sich die Silbermedaille sicherte. Jonte Hille (AK 6-8) und Lina Milbradt (AK 15-17) gingen im Einzel jeweils konkurrenzlos an den Start.

r.