Wolfenbüttel. Die Wolfenbüttelerin zeigt bei den Bezirksmeisterschaften in Northeim ihr Können.

Zweimal ging es in Northeim aufs Podest bei den Bezirksjahrgangsmeisterschaften im Schwimmen: Greta Barth vom Wolfenbütteler Schwimmverein von 1921 (WSV 21) kürte sich über die 50 Meter Freistil zur Bezirksmeisterin und schwamm über 200 Meter Freistil auf den dritten Platz ihrer Altersklasse. Die 15-jährige Wolfenbüttelerin hatte sich für diese Meisterschaften durch starke Leistungen bei vorherigen Wettkämpfen qualifiziert.

Bei ihrem Start über die 200 m erreichte Barth mit persönlicher Bestzeit den dritten Platz in der Jahrgangswertung 2008. Auch über die kürzere Distanz bewies sie ihre Klasse, schrammte nur knapp an ihrer Bestzeit vorbei, was aber für den Titel reichte.

r.