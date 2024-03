Wendessen. Die Oberliga-Fußballerinnen festigen mit einem ungefährdeten 3:0-Heimsieg über den TSV Limmer ihre Tabellenführung.

Eine klare Angelegenheit für den Spitzenreiter: Die Oberliga-Fußballerinnen des SV Wendessen gewannen ihr erstes Heimspiel nach der Winterpause an der Leipziger Allee klar und deutlich. Gegen den TSV Limmer führten die Wendesserinnen bereits zur Pause mit 3:0 und verwalteten das Ergebnis bis zum Schlusspfiff.

„Wir hatten uns vor dem Spiel vorgenommen, endlich mal wieder über 90 Minuten Vollgas zu geben. Das hat gut geklappt. Wir waren von Anfang an drin in der Partie und hatten Offensivaktionen“, zeigte sich SVW-Trainer Marcel Döring angetan vom Spiel seiner Mannschaft, die schon nach zehn Minuten führte. Michelle Borchert nahm eine Hereingabe von Charlotte Klein direkt ab und verwandelte aus 25 Metern. „Sie ist seit ihrem Comeback direkt wieder da und hat sich mit dem Tor für eine gute Leistung belohnt“, sagte Döring über seine Kapitänin, die einen Großteil der Hinrunde verletzt verpasst hatte.

SV Wendessen sorgt mit zwei Standardsituationen für die Entscheidung

Anschließend zeigten sich die Gastgeberinnen nach Standards gefährlich. Einen Freistoß in der 33. Minute verlängerte Denise Böndel zu Gina Fricke, die nach langer Pause erstmals wieder in die Startelf gerückt war und den Ball ins Tor drückte. Elf Minuten später war Böndel selbst Empfängerin eines Zuspiels nach einem Standard. „Sie stand genau richtig und musste nur noch einschieben“, freute sich der Coach.

Auf der anderen Seite blieb es meist ruhig. SVW-Keeperin Nina Goldbach, bei ihrem erst zweiten Einsatz in dieser Saison, wurde nicht ernsthaft gefordert. „Uns war es wichtig, mal wieder zu null zu spielen. Auch das hat geklappt“, so Döring. „Wir haben nichts anbrennen lassen. Limmer hatte keine Großchance.“ In der zweiten Halbzeit haben die Wendesserinnen das Ergebnis erfolgreich verwaltet. „Das haben wir sauber runter gespielt“, lobte Döring sein Team.

Tore: 1:0 Borchert (10.), 2:0 Fricke (33.), 3:0 Böndel (44.).