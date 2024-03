Wolfenbüttel. Die Regionalliga-Basketballer der MTV/BG Wolfenbüttel gewinnen ihr letztes Heimspiel an neuer Wirkungsstätte gegen die „Red Devils“.

Auch an neuer Wirkungsstätte waren die Basketballer der MTV/BG Wolfenbüttel nicht zu stoppen. Sie setzten sich bei ihrem ersten Auftritt in der Halle an der Ravensberger Straße souverän gegen die TuS Red Devils Bramsche mit 79:57 (22:16, 22:16, 18:7, 17:18) durch. Es war der vierte Sieg im sechsten Heimspiel in 2024 und führte dazu, dass die Wolfenbütteler in der Tabelle der 1. Regionalliga noch an der SG Braunschweig, die ihr Heimspiel verlor, vorbeikletterten auf Rang 9. Den Klassenerhalt hatte MTV/BG schon zuvor gesichert. „Es war ein Spiel, in dem es für beide Mannschaften eigentlich um nichts mehr ging. Uns ist es gelungen, uns dafür besser zu motivieren“, befand MTV/BG-Coach Christian Raus.

Die Wolfenbütteler erspielten sich bereits in der ersten Halbzeit eine komfortable Führung. Anfangs traf vor allem Simon Fransis hochprozentig, erzielte 11 seiner 17 Punkte im ersten Viertel. Im zweiten Abschnitt drehten dann Luca Hammerl und Elias Güldenhaupt auf. Letzteren rupfte ein Bramscher beim Rebound unsportlich zu Boden – nur ein Beispiel für die recht harte Gangart der Gäste.

MTV/BG Wolfenbüttel stellt um und ist mit Fastbreaks erfolgreich

Mitte des zweiten Viertels begann eine zähe Phase, in der Treffer aus dem Spiel heraus auf beiden Seiten zur Mangelware wurden. Das steigerte sich sogar nach der Halbzeitpause. Nach fünf gespielten Minuten in dem Abschnitt hatten beide Teams erst jeweils vier Punkte erzielt; der MTV/BG allesamt per Freiwurf – die meisten von Jannik Göttsche, der insgesamt zehnmal an die Linie treten durfte. Doch dann läuteten die Gastgeber ihren stärksten Abschnitt spektakulär ein. Luca Hammerl verwandelte beim Fastbreak einen Korbleger nach einem Alley-oop-Zuspiel von Ken-Jah Bosley, der diesmal zwar nur zwei Punkte erzielte, aber als Spielgestalter und sogar als Rebounder eine super Leistung zeigte.

Die neuformierte Defense der Wolfenbütteler stellte Bramsche teils vor unlösbare Aufgaben. Nach Ballgewinn der Gastgeber ging es dann blitzschnell mit weiten Pässen nach vorne. Oftmals fiel dabei Güldenhaupt die Rolle des „Quarterbacks“ zu, der nach dem Rebound den Ball weit über die Mittellinie segeln ließ – er verbuchte am Ende 7 Assists und 14 Rebounds. Abnehmer seiner Schnellangriffspässe waren Thorben Uster, Jannis Nielandt und mehrmals Hammerl. Alle Punkte aus dem Feld heraus im dritten Viertel erzielte MTV/BG per Fastbreak. Nach dem aus dieser Spielweise resultierenden 18:2-Lauf waren auch die letzten Zweifel ausgeräumt, welche Mannschaft das Feld als Sieger verlassen würde.

„Gegen unsere Zonendefense haben die keine Lösung mehr gefunden. Wir sind jetzt einfach mega happy, dass wir unser letztes Heimspiel so positiv gestalten konnten“, sagte Christian Raus.

MTV/BG: Le. Römer 7/2 Dreier, Hammerl 16/1, Fransis 17/4/9 Rebounds, Nielandt 2, Li. Römer, Bosley 2/11 Rebounds/5 Assists, Göttsche 11/8 Rebounds, Heitmann 4/8 Rebounds, Drinkert 2, Jacobsen, Uster 12/3 Dreier, Güldenhaupt 6/14 Rebounds/7 Assits/6 Steals.