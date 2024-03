Wolfenbüttel. Mit dem 59:60 im Heimspiel gegen TuS Neukölln rutschen die Wolfenbüttelerinnen auf Rang 4 ab.

Bis zum Schluss gekämpft und am Ende denkbar knapp verloren: Die Basketballerinnen der MTV/BG Wolfenbüttel hatten im Duell um Platz 2 der 1. Regionalliga mit 59:60 (23:20, 14:18, 10:10, 12:12) das Nachsehen gegen den TuS Neukölln. Durch diese Niederlage im Saisonfinale und bei der Premiere in der Halle an der Ravensberger Straße rutschte das MTV/BG-Team noch auf Platz 4 der Tabelle ab, weil die Wolfenbüttelerinnen im Dreiervergleich mit den punktgleichen BG Zehlendorf und SC Rist Wedel auf Rang 2 landen.

„Beim Ergebnis hat zwar ein Punkt gefehlt. Von der Mentalität, der Intensität und vom Herzblut her war das aber ein würdiger Abschluss von uns“, lobte MTV/BG-Coach Andreas Hundt seine Mannschaft, der in einem über 40 Minuten stets engen Spiel am Ende nur ein Korb zum Sieg fehlte. „Es bringt aber nichts, sich über den einen Fehlwurf oder verlegten Korbleger zu ärgern“, so Hundt. Nach sechs Minuten führten die Wolfenbüttelerinnen 17:10, Neukölln kurz vor der Pause mit sechs Punkten. Das waren die höchsten Differenzen während der gesamten Partie, bei der es ansonsten keinem Team gelang, sich mit mehr als zwei Zählern abzusetzen.

Dreier fallen, Korbleger aber nicht

Im ersten Viertel traf MTV/BG sechs Dreier. In der gesamten Partie versenkten sechs verschiedene Wolfenbüttelerinnen Würfe von „Downtown“ – ein Bestwert. „Dagegen haben wir aber viele Korbleger verlegt. Bei der Korbanlage in der Halle muss man die Bälle butterweich ans Brett legen, sonst springen sie raus“, erklärte Hundt. Nach der Halbzeitpause rührten zudem beide Teams Beton an und bauten ein Abwehrbollwerk auf. Gegen die harte Defense der Berlinerinnen sorgten Sina Geilhaar und Tini Stapel trotzdem für einen geordneten Spielaufbau. „Die haben beide ein tolles Spiel gemacht“, sprach der Coach ein Extralob für seine Point Guards aus.

Die harte, körperliche Gangart der Gäste mündete in zahlreiche Pfiffe. „Die Schiedsrichter haben die Spielweise des TuS endlich mal honoriert“, sagte Hundt. Eine Gäste-Spielerin wurde nach zwei technischen Fouls sogar der Halle verwiesen, auch der Gäste-Coach wurde bestraft, nachdem er Hundt lautstark beleidigt hatte. „Außerdem hat der meine Spielerinnen ständig angelabert“, sagte Hundt kopfschüttelnd. Aus dem Konzept ließen sich die Wolfenbüttelerinnen nicht bringen, zum Heimsieg reichte es dennoch nicht. „Ich kann meinen Spielerinnen aber nichts vorwerfen, sie haben alle toll gekämpft“, sagte Hundt.

MTV/BG: Bikker 9/3 Dreier, Bosse 2, Conrad 4, Geiger, Geilhaar 11/1, Huellemeier 1, Kordis, Lingnau 6, Pabst 7/1, Slazyk 8/2, Sprenger 5/1, Stapel 6/1.