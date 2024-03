Wolfenbüttel. Die Wolfenbüttelerin dominiert die Bezirksjugendmeisterschaften in Peine. Auch ihr Bruder Caiden McPherson holt den Titel.

Gerthie McPherson, Jugendkeglerin der KSG Wolfenbüttel, dominierte in Peine bei den Bezirksjugendmeisterschaften Bohle, bei denen es für die Jüngsten um die ersten Titel ging.

In der weiblichen U14 setzte McPherson mit 798 Holz bei 120 Würfen gleich ein Ausrufezeichen und wurde Bezirksmeisterin vor der Peinerin Emely Girnus (759). Zur großen Freude kam KSG-Teamkollegin Vanessa Lüddecke bei ihrem ersten Einsatz in der U14 auf den dritten Platz. Wie McPherson und Girnus erspielte sich die neunjährige Lüddecke mit 637 Holz ein Startrecht bei den Landesjugendmeisterschaften (6./7. April in Winsen/Luhe).

In der jüngsten Kinder-Disziplin mit der kleinsten C-Kugel spielte ihr Bruder Vincent Lüddecke bei 80 Würfen 228 Holz und wurde Erster. In der Leistungsklasse männlich U10 gab es einen engen Kampf zwischen dem KSG-Sportler Caiden McPherson und dem Wolfsburger Matteo Fanelli. Der junge Wolfenbütteler sicherte sich am Ende knapp mit 416 zu 415 Holz den Bezirksmeistertitel.

r.