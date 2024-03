Schandelah. Der MTV tritt am Donnerstagabend im Nachholspiel der Bezirksliga 2 bei der SV Lauingen Bornum an.

Im Auswärtsspiel der Fußball-Bezirksliga 2 am vergangenen Sonntag gegen den VfL Leiferde brach die fünfte Minute der Nachspielzeit an. Die Spieler des MTV Schandelah-Gardessen liefen laut ihres Trainers Marco Heidemann „auf der Felge“. Soll heißen: Beim Stand von 2:2 waren die Kräfte der MTV-Kicker aufgebraucht. Ein letzter Befreiungsschlag der Schandelaher landete in der Spielhälfte der Leiferder. Der kurz zuvor eingewechselte Julius Hahn lief dem Ball hinterher und erzwang einen Einwurf für sein Team.

Zeit gewinnen, Luft schnappen – darum ging es den Schandelahern in diesem Moment. Doch dann: Philipp Stucki schlug aus dem Einwurf heraus eine Flanke, Sylvan Köhler erreichte den Ball, passte auf Matthias Jeschke. Der rammte den Ball zum 3:2-Siegtreffer seines zuvor so arg gebeutelten MTV – es hatte deftige Heimniederlagen gegen die FT Braunschweig II (0:5) und Germania Lamme (1:6) gesetzt – in die Maschen und sorgte für kollektiven Schandelaher Jubel.

Am Donnerstag wollen die Schandelaher diesen Erfolg veredeln – und zwar mit dem nächsten Auswärtserfolg. Um 18.45 Uhr beginnt die Partie des MTV in der Nachbarschaft bei der SV Lauingen Bornum. MTV-Coach Heidemann hat Respekt vor der Aufgabe: „Lauingen kommt über den Kampf und die Mentalität. Mit Marcel Schoolmann hat die SV einen Trainer, der aus wenig viel macht“, lobt Heidemann, der seine Wunschformation ändern muss, denn mit Tim Stucki (Schulter) und Alex Marheine (Knöchel) schieden in Leiferde zwei Stammkräfte vorzeitig aus. Beide werden den MTV für längere Zeit fehlen.