Schöppenstedt. Der Tischtennis-Landesligist lässt TTC Gifhorn und RSV Braunschweig keine Chance und steuert weiter klar auf Aufstiegskurs.

Wie nicht anders zu erwarten, hat der TSV Schöppenstedt die Tabellenspitze in der Tischtennis-Landesliga zurückerobert. Der Titelaspirant feierte an einem Tag zwei klare Auswärtssiege gegen den bisherigen Spitzenreiter TTC Schwarz-Rot Gifhorn und den RSV Braunschweig. Der TSV benötigte für beide Pflichtaufgaben kaum mehr als drei Stunden. Normalerweise dauert eine Begegnung zwischen gleichwertigen Gegnern mehr als vier Stunden.

TTC Schwarz-Rot Gifhorn – TSV Schöppenstedt 1:9. Die Überlegenheit der Gäste deutete sich im Vorfeld an. Die Mühlenstädter verzichteten in diesem vermeintlichen Staffelhit auf ihre etatmäßige Nummer 1 mit Zweitligaerfahrung, Jens Klingspon, und zwei weitere Stammkräfte. So mussten die Zuschauer mit zwei hochklassigen Duellen des ebenfalls zweitligaerfahrenen Yannis Horstmann mit Filip Lewaszkiewiecz und Eugeniu Cosciug vorliebnehmen. Dabei zog Lewaszkiewiecz gegen die Nummer 1 der Schwarz-Roten mit 0:3 den Kürzeren, während Cosciug nach zu ungestümem Vorwärtsdrang zunächst gegen Alexander Röhrig-Bartel 0:2 ins Hintertreffen geriet und danach gegen Horstmann mit 14:12, 11:9, 11:5 den Sieg des TSV besiegelte. Für die weiteren Zähler der Gäste sorgten Michal Kuzbinski, Andrei Stirbu, Marco Lopez Franco und Mauricio Bernales sowie die Doppel Cosciug/Stirbu, Bernales/Lopez Franco und Lewaszkiewiecz/Kuzbinski.

RSV Braunschweig – TSV Schöppenstedt 1:9. Auch die Rasensportler blieben völlig chancenlos gegen den TSV. Trotz des noch drohenden Abstiegs verzichtete auch der RSV auf seine oberligaerfahrenen Stammkräfte aus dem oberen Drittel, Adrian Becovic und Jens Dittmann. Der aufgerückte Christian Brink knöpfte nicht nur Lewaszkiewiecz einen Punkt ab, sondern forderte Cosciug bis in die Schlussphase des Entscheidungssatzes. „Eugeniu hat in den ersten beiden Sätzen zu wild attackiert“, kritisierte TSV-Kapitän Shahid Abdul, dessen Topmann erneut zweimal punktete und im Duett mit Stirbu erfolgreich blieb. Für den Rest sorgten Kuzbinski, Stirbu, Lopez Franco sowie Bernales/Lopez Franco und Lewaszkiewiecz/Kuzbinski.