Wolfenbüttel. Die A-Junioren fahren in Gifhorn ihren 14. Sieg im 14. Spiel ein. Germania rutscht mit 1:3-Heimniederlage auf einen Abstiegsrang.

Für die A-Jugendfußballer des MTV Wolfenbüttel rückt die Landesliga-Meisterschaft immer näher. Während der MTV in Gifhorn seinen 14. Sieg im 14. Saisonspiel einfuhr, stolperte Verfolger JFV 37 Göttingen mit einem 2:3 über Vechelde. Außer der U19 des MTV hatten Wolfenbütteler Jugendmannschaften am vergangenen Spieltag wenig Grund zur Freude. Nur die C-Junioren des BV Germania durften drei Punkte bejubeln, sie gewannen 6:1 gegen Northeim.

A-Jugend, Landesliga

MTV Gifhorn – MTV Wolfenbüttel 0:4 (0:1). Tore: 0:1, 0:2 Krüger (44., 62.), 0:3 Seiffert (72.), 0:4 Eigentor Özel (77.). Bes. V.: Rote Karte Wolfenbüttel (90.+4).

Zwei unterschiedliche Halbzeiten boten die Wolfenbütteler in der Gifhorner Flutmulde. „In der ersten Halbzeit haben wir extrem lange gebraucht, um ins Spiel zu finden, da wir mehr Probleme mit dem Platz als mit dem Gegner hatten“, berichtete MTV-Trainer Anthony Pfitzner. Das Kurzpassspiel der Meesche-Junioren kam auf dem Naturrasen nicht zur gewohnten Entfaltung. Dennoch sorgte der frühere Gifhorner Gustav Krüger noch vor der Pause für die Führung der Gäste und legte eine gute Viertelstunde nach Wiederanpfiff das 2:0 nach. „In der zweiten Hälfte lief es deutlich besser“, sagte Pfitzner, der in der Pause ein wenig die taktische Marschroute veränderte, um das Spiel seiner Jungs an die Platzgegebenheiten anzupassen. „Wir haben mehr mit langen Bällen agiert und sind dann auf den zweiten Ball gegangen, um das Mittelfeld zu überbrücken“, erklärte der Coach des MTV.

Paul Taege (rechts) und die A-Junioren des BVG sind mit ihrer Niederlage gegen den SSV Vorsfelde (in Grün-Schwarz) auf einen Abstiegsplatz abgerutscht. © regios24 | Olaf Hahn

BV Germania Wolfenbüttel – SSV Vorsfelde 1:3 (0:2). Tore: 0:1 Kolbig (27.), 0:2 Bassek (31.), 1:2 Ahmad (56.), 1:3 Osso (90.). Bes. V.: Rote Karten Germania (55.), SSV (90.+8).

In Durchgang 1 gab es nur wenige Chancen auf beiden Seiten, doch mit einem abgefälschten Ball und einem 30-Meter-Freistoßtreffer lagen die Gäste aus der Eberstadt 2:0 in Führung. In der zweiten Hälfte liefen die Germanen den Gegner höher an und kamen zu Chancen. Nach einem Gerangel gab es Rot für einen BVG-Spieler und eine 5-Minuten-Strafe für einen Vorsfelder – eine wohl für beide Teams unverständliche Entscheidung, wie BVG-Coach Mark Gindera durchblicken ließ. In dieser Phase erzielte Mustafa Ahmad den Anschlusstreffer für den BVG. „In der 90. Minute hatten wir die hundertprozentige Chance zum Ausgleich, brachten den Ball aber nicht am Torwart vorbei“, haderte Gindera. Stattdessen machte der SSV den Deckel drauf. Mit der Niederlage rutschte der BVG auf einen Abstiegsplatz ab.

A-Jugend, Bezirksliga

JSG Isenhagen – MTV Wolfenbüttel II 4:1 (1:0). Tore: 1:0 Eigentor Kraeft (29.), 2:0 Seibert (48.), 3:0 Mehlhase (78.), 3:1 Olcay (86.), 4:1 Jordan (90.).

B-Jugend, Landesliga

MTV Wolfenbüttel – BSC Acosta 1:2 (0:1). Tore: 0:1 Jazdzewski (2.), 0:2 Fricke (57.), 1:2 Paldino (70.).

B-Jugend, Bezirksliga

MTV Wolfenbüttel II – SV Querum 0:2 (0:0). Tore: 0:1, 0:2 Wattenberg (53., 75).

C-Jugend, Landesliga

MTV Wolfenbüttel – Eintracht Braunschweig II 0:1 (0:0). Tor: 0:1 n. gem. (70.).

BVG Wolfenbüttel – FC Eintracht Northeim 6:1 (2:0). Tore: 1:0 Eigentor Mauksch (7.), 2:0, 3:0 Gärtner (18., 48.), 3:1 Behnke (64.), 4:1 Knopf (68.), 5:1 Gärtner (69.), 6:1 Almohamed (70.).

C-Jugend, Bezirksliga

MTV Wolfenbüttel II – TSV Germania Lamme 0:1 (0:1). Tor: Holtzhauer (25.).