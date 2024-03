Wolfenbüttel. SG Lucklum/Veltheim fährt drei Punkte gegen Destedt ein. MTV Dettum bleibt an der Spitze der 1. Fußball-Nordharzklasse 3 dran.

Mit einem Kantersieg haben die Fußballer des MTV Salzdahlum II ihre Tabellenführung in Staffel 3 der 1. Nordharzklasse gefestigt. Der MTV Dettum gewann beim TuS Cremlingen II 2:0 und bleibt dem Spitzenreiter dicht an den Fersen. In einer torreichen Partie setzte sich der SV Schladen gegen die Sportfreunde Ahlum durch.

SG Lucklum/Veltheim II – TSV Destedt 2:0 (1:0). Tore: 1:0, 2:0 Matschewski (19., 68.).

Die Lucklumer sind gut aus der Winterpause gestartet. Fabian Matschewski stellte seinen Torriecher zweimal unter Beweis. „In der ersten Halbzeit war das spielerisch okay von uns, nach der Pause ging es nur noch über den Kampf“, sagte SG-Trainer Jörg Müller. Viele Fouls auf beiden Seiten, viele Unterbrechungen, kein Spielfluss – „Wichtig sind die drei Punkte. Wir wollen uns weiter vom Abstiegsplatz entfernen“, betonte Müller. Mit der Niederlage befinden sich derweil die Destedter weiterhin in Abstiegsgefahr.

SV Schladen – SF Ahlum 7:2 (4:2). Tore: 1:0 Wondra (1.), 1:1 Bartsch (5.), 2:1, 3:1 Ambrosius (12., 17., Elfmeter), 4:1 Becker (27.), 4:2 Zabel (32.), 5:2 Ambrosius (50., Elfmeter), 6:2 Jegel (75.), 7:2 Wondra (84.).

Die Schladener fackelten ein Offensivfeuerwerk ab, sie wackelten zunächst aber ordentlich. Nach einem Distanzschuss-Treffer von Jannis Wondra in der ersten Minute fiel postwendend der Ausgleich. „Ahlum hatte plötzlich ganz viel Spielanteile, dann haben wir aber aufgedreht“, sagte SV-Trainer Jan Fischer. Michael Ambrosius und Jason Becker brachten die Hausherren mit 4:1 in Führung. „Durch einen individuellen Fehler kam Ahlum noch mal heran. In dieser Phase hat Marcel Vorwerk mit guten Paraden das 4:3 verhindert“, lobte Fischer seinen Schlussmann. Nach der Pause sei es nur noch ein Spiel auf ein Tor gewesen. Die Schladener haben aus zwei Spielen in 2024 zwei Siege vorzuweisen.

SV Borussia Salzgitter – MTV Wolfenbüttel III 5:0 Wertung. Die „Dritte“ des MTV ist in Salzgitter nicht angetreten.

TuS Cremlingen II – MTV Dettum 0:2 (0:1). Tore: 0:1 Maschauer (9.), 0:2 Scheunemann (50.).

Rayk Maschauer besorgte die frühe Führung für die Dettumer auf dem Cremlinger Kunstrasenplatz. Kurz nach Wiederanpfiff erhöhte Lars Scheunemann für den MTV, der drei Punkte hinter dem Spitzenreiter bleibt und dabei noch ein Spiel mehr zu absolvieren hat..

MTV Salzdahlum II – FC Blau-Gelb Asse II 6:1 (5:0). Tore: 1:0 Jäkel (12.), 2:0 Hilse (23.), 3:0, 4:0 K. Jäkel (32., 37.), 5:0 T. Jäkel (41.), 5:1 Krüger (66.), 6:1 Ühleke (74.).

Wie der SV Schladen ist auch die Bezirksliga-Reserve des MTV Salzdahlum mit sechs Punkten aus den ersten beiden Pflichtspielen gut aus der Winterpause gekommen. Nachdem die Mannschaft von Trainer Achim Walter das Spitzenspiel gegen Borussia Salzgitter gewonnen hatte, setzte sie sich klar und deutlich auch dank eines Hattricks von Kim-Koljas Jäkel gegen die Blau-Gelb-Reserve durch.