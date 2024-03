Salzdahlum/Schandelah. Die Heidemann-Elf siegt in der Fußball-Bezirksliga 2 beim VfL Leiferde mit 3:2, der MTV Salzdahlum trennt sich von Lauingen Bornum 2:2.

In der Fußball-Bezirksliga 2 zeigte sich der MTV Schandelah-Gardessen gut erholt von seinen jüngsten beiden Heimniederlagen (0:5 gegen FT Braunschweig II, 1:6 gegen Germania Lamme). Beim VfL Leiferde gelang den Schandelahern im Aufsteigerduell ein 3:2-Erfolg – dank Matthias Jeschkes Treffer in der fünften Minute der Nachspielzeit. Der MTV Salzdahlum dagegen kam auf dem eigenen Kunstrasenplatz gegen die SV Lauingen Bornum nicht über ein 2:2 hinaus.

MTV Salzdahlum – SV Lauingen Bornum 2:2 (0:2). Tore: 0:1 Mittendorf (1.), 0:2 Hüttenrauch (9.), 1:2, 2:2 Syfus (57., 88.).

Die Partie war keine zehn Minuten alt, da waren die Salzdahlumer bereits zweimal kalt abgeduscht. „Wir haben Geschenke verteilt“, sagte MTV-Trainer Jens Hueske zu den beiden Gegentreffern in der 1. und 9. Minute. „Bei uns hat in der ersten Halbzeit keiner Verantwortung übernommen, es war keine Stimmung in der Mannschaft“, erzählte Hueske weiter, dessen Weckruf in der Pause ein lauter gewesen sein muss.

Die Gastgeber kamen deutlich engagierter aus der Kabine, hatte aber Glück, dass Lauingen Bornum nicht das 3:0 nachlegte. Phil Syfus‘ Doppelpack bescherte letztlich das Remis. Hueske: „Wir müssen damit zufrieden sein, obwohl wir uns mehr vorgenommen hatten.“

VfL Leiferde – MTV Schandelah-Gardessen 2:3 (1:2). Tore: 1:0 Njoya (37.), 1:1 P. Stucki (41.), 1:2 T. Stucki (45.+1), 2:2 Scheike (70, Foulelfmeter, 2:3 Jeschke (90.+5).

Noch ein letzter langer Schlag nach vorne. Bloß nichts mehr im und um den eigenen Strafraum anbrennen lassen. Das muss den Schandelahern in der fünften Minute der Nachspielzeit wohl durch die Köpfe geschossen sein. Nur einer hatte noch eine Idee: Julius Hahn, zehn Minuten zuvor eingewechselt, rannte eben diesem langen Schlag hinterher und erzwang noch einen Einwurf für sein Team tief in der Leiferder Hälfte. Malte Fündling warf auf Philipp Stucki, der bediente am zweiten Pfosten Sylvan Köhler, der wiederum das Auge für Matthias Jeschke hatte. Der MTV-Kapitän fackelte nicht lange und traf wuchtig zum 3:2-Siegtreffer.

Nach Matthias Jaeschkes Siegtor gibt‘s beim MTV Schandelah-Gardessen kein Halten mehr

„Danach gab‘s kein Halten mehr“, berichtete Schandelahs Trainer Marco Heidemann. „Weder bei den Spielern auf dem Feld noch bei allen auf der Auswechselbank.“ Jaeschkes Schuss ins Glück war die letzte Aktion des Spiels, das danach nicht mehr angepfiffen wurde. „Der Sieg war um so erstaunlicher, weil wir ab der 65. Minute auf der Felge gelaufen sind“, konstatierte Heidemann. „Unter dem Strich war es eine super Teamleistung.“ Den Erfolg bezahlten die Schandelaher jedoch teuer, denn Alex Marheine (Knöchel) und Tim Stucki (Schulter) verletzten sich. Beiden Spielern droht eine längere Zwangspause.