Wolfenbüttel. Die Wolfenbütteler Darter übernehmen mit zwei Heimsiegen die Tabellenführung in der Bundesliga Nord.

Im zweiten Anlauf hat es geklappt. Mit dem dritten Erfolg in Serie übernahmen die Bulldogs Wolfenbüttel wieder die Tabellenführung in der Nordstaffel der Darts-Bundesliga. Beim 7:5 über Schlusslicht SC Eilbek taten sich die Gastgeber noch etwas schwer, besser lief es anschließend beim 8:4 im Spitzenspiel gegen den bis dato führenden, das Dart Team Steinfurt.

„Das erste Spiel war sehr eng. Das lag an den anfänglichen Schwierigkeiten auf die Doppelfelder, aber Eilbek hat auch sehr gut gekämpft“, atmete Kapitänin Melanie Kunze einmal kräftig durch. Arno Merk, Marc Burmeister und Dominik Schelze hatten ihre Farben mit 3:0 in Führung gebracht. Daniel Zygla hatte mit 3:4 hauchdünn das Nachsehen, ebenso wie Meik Dankers im Anschluss. Christian Helmecke behauptete den Vorsprung. Uwe LandecksNiederlage bedeutete den erneuten Anschluss für die Hamburger, doch Marcel Gomula konterte mit 4:0 Legs und so gingen die Bulldogs mit 5:3 in die Doppel.

Arno Merk/Christian Helmecke machten den ersten Zähler umgehend sicher. Marcel Gomula/Dominik Schelze und Aaron Rahlfs/Meik Dankers verpassten noch den Tagessieg, den schließlich die beiden Nordlichter in Diensten der Lessingstädter, Daniel Zygla und Marc Burmeister, mit 4:3 nervenstark im Decider eintüteten.

Die Hamburger knöpften im Anschluss Spitzenreiter Steinfurt einen Punkt beim 6:6 ab, was den Bulldogs in die Karten spielte. Schnell lagen sie in den Einzeln mit 6:0 in Führung und sorgten damit früh für klare Verhältnisse. Marc Burmeister und Christian Helmecke hatten die ersten Siege eingefahren, die Arno Merk und Marcel Gomula in der Bilanz ausbauten. Merk erhöhte damit seine perfekte Ausbeute aus den Einzeln auf 10:0 Siege in dieser Saison. Aaron Rahlfs und Daniel Zygla sorgten schon für das sichere Unentschieden.

Die Bulldogs wollten jedoch zwei Punkte, um die Tabellenführung zu übenehmen. Dominik Schelze und Meik Dankers kamen in den Schluss-Einzeln jedoch nicht zum Zug. Im ersten Doppel verkürzte Steinfurt weiter mit dem Erfolg über Gomula/Rahlfs – trotz zweier Short Legs von nur 14 und 15 Darts der Gastgeber. Das Bulldogs-Topduo Arno Merk und Christian Helmecke war gleich zweimal nach nur 16 Darts im Ziel und sorgte mit seinem 4:2 für Jubel und Erleichterung bei den Wolfenbüttelern. Daniel Zygla/Marc Burmeister erhöhten auf 8:3, die Niederlage von Uwe Landeck/Meik Dankers spielte keine Rolle mehr.

„Wir haben die Partie gegen Steinfurt souverän nach Hause gefahren. Es waren tolle Spiele und ein toller Zusammenhalt im Team. Alles in allem ein top Spieltag für uns. Die Tabellenführung war unser Ziel, das haben die Jungs geschafft, jetzt wollen wir diesen Platz auch bis zum Ende verteidigen“, fasste Melanie Kunze den gelungenen Heimspieltag zusammen.