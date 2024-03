Wolfenbüttel. Die Wolfenbütteler U19 stößt mit dem 1:0-Erfolg die Tür zur Niedersachsenliga ganz weit auf. Die B-Jugend verliert gegen JFV 37.

Die A-Jugendfußballer des MTV Wolfenbüttel haben das Tor zum Meistertitel weit aufgestoßen. Sie gewannen das Spitzenspiel beim Verfolger JFV 37 Göttingen mit 1:0. Für Gratulationen zum Aufstieg sei es aber noch zu früh. „Die Saison ist noch lang“, tritt MTV-Coach Anthony Pfitzner auf die Euphoriebremse. Germanias A- und B-Jugend-Mannschaften gelingt jeweils im Heimspiel eine Aufholjagd.

A-Jugend, Landesliga

JFV 37 Göttingen – MTV Wolfenbüttel 0:1 (0:1). Tor: 0:1 Cerillo (27.).

Der MTV war im Spitzenspiel klar überlegen. „Die erste Halbzeit war unsere beste Saisonleistung. Wir haben jeden Zweikampf gewonnen, jeden zweiten Ball gewonnen. Wir waren präsenter auf dem Platz“, lobte Pfitzner seine Schützlinge, die sich durch den Treffer von Luis Bendix Canete Cerillo belohnten. Der Coach hätte sich in Halbzeit 1 von seinem Team das ein oder andere Tor mehr gewünscht, denn so blieb es nach der Pause spannend. „Da hat man den Jungs angemerkt, dass der Druck sehr groß war und sie auch etwas nervös waren“, so Pfitzner. Doch die Gäste verteidigten alles weg und gewannen laut Pfitzner verdient.

BV Germania Wolfenbüttel – JSG SCU SalzGitter 3:3 (0:1). Tore: 0:1 Gomzi (23.), 0:2, 0:3 Cisse (51., 63.), 1:3 Vereshko (73.), 2:3 Lacheiner (75.), 3:3 Marx (90.+2).

Die Germanen krönten eine Wahnsinns-Aufholjagd mit einem Punkt. In der chancenarmen ersten Hälfte nutzten die Gäste einen Fehler in der Wolfenbütteler Hintermannschaft. BVG-Sturmtalent Lennard Lacheiner traf dagegen nur den Pfosten. Nach der Pause drängten die Hausherren auf den Ausgleich. „Wir haben aber zwei lange Bälle nicht gut verteidigt“, sagte BVG-Coach Mark Gindera. Schon stand es 0:3. Doch die Schlussviertelstunde gehörte den Blau-Gelben. Lukas Vershko eröffnete die Aufholjagd, Lacheiner verkürzte weiter und Lukas Marx sorgte für den Ausgleich.

A-Jugend, Bezirksliga

MTV Wolfenbüttel II – JFV Kickers 2:4 (1:1). Tore: 1:0 Ragusa (27.), 1:1, 1:2 Kopmann (41./Elfmeter, 56.), 1:3 Schüssler (73.), 2:3 Grahe (86.), 2:4 Kopmann (89.).

B-Jugend, Landesliga

MTV Wolfenbüttel – JFV 37 Göttingen 0:3 (0:1). Tore: 0:1, 0:2 Nitzsche (17., 61.), 0:3 Willmann (80.+1). Bes.: Rote Karte für Wolfenbüttel und Göttingen (76.).

In diesem Duell zweier Abstiegskandidaten ließen die Wolfenbütteler ihren Konkurrenten weiter herankommen. Nach dem Spieltag stehen die Meesche-Kicker aufgrund des besseren Torverhältnisses noch über der Abstiegszone, haben aber nur noch einen Punkt Vorsprung auf die Göttinger.

B-Jugend, Bezirksliga

BVG Wolfenbüttel – SV Querum 2:2 (0:2). Tore: 0:1 Sorger (20.), 0:2 Wattenberg (38.), 1:2 Horns (61.), 2:2 Koch (80.). Besonderes: Rote Karte Germania (80.+2).

Die U17 des BVG machte es der eigenen A-Jugend nach. Der Gegner ging mit einer Zwei-Tore-Führung in die Pause. Doch Dominik Horns und Luca Koch mit einem Fernschuss in der letzten Minute besorgten im zweiten Durchgang den Ausgleich. Die Punkteteilung, zu der auch BVG-Keeper Tobias Uranin mit einigen Paraden beitrug, bringt beide Mannschaften im Abstiegskampf nicht voran. „Das Unentschieden ist in unserer aktuellen Lage zu wenig, es war mehr für uns drin“, stellte BVG-Coach Yannis Krüger fest. Sein Team hatte von Angang an mehr Ballbesitz, doch oft scheiterte es am letzten Pass. „Die Einstellung meiner Mannschaft hat mir in der zweiten Halbzeit viel besser gefallen. Wir haben mehr Energie auf den Platz gebracht und haben uns bessere Möglichkeiten erspielt“, berichtete Krüger.

C-Jugend, Landesliga

FC Eintracht Northeim – MTV Wolfenbüttel 1:3 (0:1). Tore: 0:1 Barikzai (33.), 0:2, 0:3 Kartal (42./Elfmeter, 46.), 1:3 Lehmann (56.). Rote Karte MTV (65.).

Klare Angelegenheit für die U15 von der Meesche, die im zweiten Spiel des Jahres den zweiten Sieg einfuhr. Ahmad Barikzai besorgte den Wolfenbüttelern in Northeim die Pausenführung. Gökay Kartal erhöhte anschließend um weitere zwei Treffer. In der Schlussphase kam Northeim zum Anschlusstreffer, schaffte es aber auch in Überzahl ab der 65. Minute nicht, dem MTV Punkte zu entreißen.