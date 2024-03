Wolfenbüttel. Die Wolfenbütteler U16-Jungs und die U14-Mädchen sind mit dem Abschneiden bei den Niedersachsenmeisterschaften aber zufrieden.

Für zwei Juniorenteams der Basketballabteilung der MTV/BG Wolfenbüttel endete die Reise zu den Niedersachsenmeisterschaften mit einem geteilten dritten Platz. Sowohl die U14-Mädchen in Osnabrück als auch die U16-Jungs in Oldenburg mussten sich im Halbfinale geschlagen geben.

Das weibliche U14-Team marschierte souverän durch die Vorrunde, gewann die Spiele gegen ASC 46 Göttingen 51:35 und gegen Gastgeber Osnabrücker SC 39:32. Doch am Folgetag setzte es im Halbfinale eine knappe 39:42-Niederlage für das Team der Coaches Laila und Michael Fleischmann. Schon in der Liga verlor das MTV/BG-Team gegen TKH äußerst knapp (58:59). „Das waren unsere beiden Niederlagen in dieser Saison – eine davon eben im Halbfinale“, fasste Michael Fleischmann die trotz des verpassten Titels hervorragende Saison seiner Mädels zusammen.

Diesmal trafen die Wolfenbüttelerinnen gegen Hannover vor allem ihre Würfe aus der Distanz nicht. „Wir haben aber im gesamten Turnier bei Rückständen nie aufgesteckt. Ich bin sehr stolz, wie sich meine Mannschaft präsentiert hat“, betonte Fleischmann.

Auch für die U16-Jungs war in Oldenburg am Ende nicht mehr drin. Auf einen 52:33-Sieg über BTS Neustadt/Weser Baskets folgte für die Wolfenbütteler in der Vorrunde eine 36:44-Niederlage gegen BBC Osnabrück. Gegen den Oldenburger TB im Halbfinale hieß das Ergebnis 77:91. „Wir sind die ganze Saison über von Verletzungen verschont geblieben. Diesmal hatte es uns aber erwischt. Zum Halbfinale sind vier weitere Spieler ausgefallen“, berichtete MTV/BG-Coach Maxim Hoffmann, der aber auch eingestand: „Wir haben es nicht geschafft, unseren besten Basketball zu spielen. Anderen Teams ist das gelungen.“

Dennoch fällt das Fazit positiv aus. „Wir sind als kleiner Standort bei den Besten mit dabei. Das ist wichtig. Mit dem dritten Platz sind wir zufrieden“, sagte Hoffmann.