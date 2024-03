Schöppenstedt. Auch der vor dem Spieltag Tabellenzweite Bovender SV hat gegen die Schöppenstedter „Profis“ keine Chance.

Selbst nach dreimonatiger Wettkampfpause unterstrich der ambitionierte TSV Schöppenstedt seine Überlegenheit in der Tischtennis-Landesliga. Die Schlagkraft des Titelfavoriten bekam im Staffelhit der Bovender SV zu spüren. Bereits nach zwei Stunden durften die Süd-Niedersachsen die Heimreise mit einer 1:9-Packung antreten. Durch diese Niederlage verloren die Gäste auch gleichzeitig den zweiten Tabellenplatz an die Gastgeber. „Vor der Saison hatten wir eigentlich mit dem zweiten Platz und der Relegation geliebäugelt, aber das ist jetzt nicht mehr möglich“, blieb der Bovender Timo Berger Realist.

In der Anfangsphase verkauften sich die Gäste allerdings teurer als erwartet. Berger und Jonas Fuchs boten der TSV-Kombination Andrei Stirbu/Mauricio Bernales bis in die Schlussphase des Entscheidungssatzes Paroli. „Die beiden mussten sich noch beschnuppern. Das war noch etwas zähflüssig“, kommentierte TSV-Abteilungsleiter Thomas Föniger.

Eugeniu Cosciug und Shahid Abdul kassierten beim 2:3 die einzige Niederlage des Gastgebers gegen das Duo Henrik Wiechers/Michael Herz. „Das war nicht nötig. Wir haben im vierten Satz zwei Matchbälle vergeben. Eugeniu hat etwas zu ungestüm attackiert“, urteilte Kapitän Abdul, der nur im Doppel am Tisch stand.

Problemlos spulten die beiden Neuzugänge Karol Dzida und Jakub Budzynski ihr Pensum gegen Benjamin Ulrichs/Matthias Harre in drei kurzen Sätzen ab. Die beiden jungen polnischen Offensivspieler hatten auch keine Mühe, sich in den Einzeln zu behaupten. Dabei belohnten die zahlreichen Zuschauer die spektakulären Ballwechsel der Materialspieler Budzynski und Berger mit tosendem Beifall. Zum fleißigsten Punktesammler avancierte Cosciug, der Fuchs und Wiechers ohne Satzverlust die Grenzen aufzeigte. Die restlichen Zähler steuerten Filip Lewaszkiewiecz, Stirbu und Bernales bei. Der Penholder-Spezialist Bernales trainiert laut Kapitän Abdul professionell in dem Tischtennis-Internat Bad Soden-Allendorf.