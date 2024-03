Cremlingen/Braunschweig. Der MTV Salzdahlum überzeugt in Rautheim als Kollektiv und sammelt in seinem ersten Pflichtspiel des Jahres drei Punkte ein.

Dem eigenen Anspruch werden die Bezirksliga-Fußballer des MTV Schandelah-Gardessen in Staffel 2 derzeit nicht gerecht. Nach dem 0:5 gegen die Freien Turner Braunschweig II in der Woche zuvor kassierten sie jetzt erneut eine hohe Heimniederlage auf dem Kunstrasenplatz in Cremlingen. Besser machte es der MTV Salzdahlum bei seinem Re-Start nach der Winterpause. Das Team brachte aus Rautheim drei Punkte mit.

MTV Schandelah-Gardessen – TSV Germania Lamme 1:6 (1:1). Tore: 1:0 Maschel (10.), 1:1 Fisnik Kajolli (34.), 1:2 Bührmann (52.), 1:3 Fisnik Kajolli (63.), 1:4, 1:5 Fidan Kajolli (76., 78.), 1:6 Borucki (81.).

Dabei hatte es zunächst gut ausgesehen für die Schandelaher. Gregor Maschel brachte den MTV in Führung. Philipp Stucki hatte das 2:0 auf dem Fuß, doch der Ball ging ganz knapp am Pfosten vorbei. „Fast 35 Minuten lang ist unser Plan aufgegangen. Wir standen tief mit einer Dreierkette und haben viele Bälle vom Gegner erobert“, sagte MTV-Trainer Marco Heidemann. Ein Freistoßtor aus 20 Metern brachte den Gästen aber den Ausgleich.

„In der zweiten Halbzeit hatten wir dann einfach keine Kraft mehr, die Räume für Lamme wurden größer. Die Gegentore waren zu einfach“, ärgerte sich Heidemann. Die Braunschweiger – vor allem die Kajolli-Brüder Fisnik und Fidan – schraubten das Ergebnis in die Höhe. Ein Grund für die hohe Niederlage seien für Heidemann die zahlreichen Urlauber in seiner Mannschaft in den vergangenen Wochen. „Wir haben so keine richtige Startelf und kriegen keinen Grund rein“, sagte der Trainer.

FC Rautheim – MTV Salzdahlum 0:1 (0:0). Tor: 0:1 Schönke (54.).

Zwar lieferten die Salzdahlumer keine spielerisch Glanzleistung ab, aber „kämpferisch, von der Disziplin und von der geschlossenen Mannschaftsleistung her war das genau das, was ich gefordert hatte“, sagte MTV-Coach Jens Hueske, der unter der Woche seinen 40. Geburtstag gefeiert hatte. „Die drei Punkte nehme ich gerne als Geschenk an.“

Seine Mannschaft war nur langsam in der Partie angekommen. „Die erste Halbzeit war auf dem kleinen Rautheimer Kunstrasenplatz von vielen Standards geprägt, das 0:0 zur Pause völlig gerecht“, erklärte Hueske, der in der 30. Minute Linus Hennecke auswechseln musste, der sich verletzt hatte. Mit der Einwechslung von Tobias Prill nahm das Spiel der Gäste plötzlich an Fahrt auf. „Es lag nicht nur an ,Tobi‘, wir waren aber endlich richtig in den Zweikämpfen drin“, freute sich Hueske über den neuen Schwung und ein Chancenplus in den letzten Minuten vor der Pause.

Zählbares sprang dann in der zweiten Halbzeit heraus, als Jone Schönke den Siegtreffer für den MTV per Kopf erzielte. „Nach dem Tor haben wir kompromisslos weitergespielt, unsere Automatismen in der Defensive haben gegriffen“, erklärte der MTV-Coach. Klare Chancen gab es auf beiden Seiten nicht mehr. Eine verunglückte Rautheimer Flanke lenkte MTV-Schlussmann Julian Lips an den Querbalken. „Es war mal wieder ein typisches MTV-Salzdahlum-Spiel, das nicht ein einzelner Spieler entschieden hat, sondern das wir im Kollektiv gewonnen haben“, lobte Hueske seine Mannschaft.