Wolfenbüttel. Der Landesligist setzt sich gegen Aufsteiger Hillerse dank der Tore von Ben Böder und Julio Rodrigues durch und klettert auf Platz 2.

Ein Feuerwerk war es gewiss nicht, was die Landesliga-Fußballer des MTV Wolfenbüttel ihren Zuschauern am Sonntagnachmittag boten. Die drei Punkte behielten sie aber im Meesche-Sportpark, die Mannschaft von Trainer Deniz Dogan setzte sich schließlich souverän, aber glanzlos gegen Aufsteiger und Kellerkind TSV Hillerse mit 2:0 (1:0) durch.

Böder staubt zur Wolfenbütteler Führung ab

Die Wolfenbütteler hatten gegen das Kellerkind zwar wie erwartet mehr Ballbesitz, taten sich im Spiel in die Tiefe anfangs aber schwer. Die Gäste wiederum trotzten dem Favoriten und zeigten sich immer wieder mal in der gegnerischen Hälfte – unter anderem, wenn es darum ging, den Gegner auch mal an dessen Strafraum zuzustellen.

Kurz vor der Pause wurde es dann gleich doppelt interessant: Nach einem vermeintlichen Foul an Jannis Bornemann forderte der Aufsteiger vehement Elfmeter, der Pfiff blieb allerdings aus. Nur Augenblicke später ging der MTV in Führung. Der Schuss von Jonas Klöppelt aus 16 Metern klatschte zwar nur an den Pfosten, erfolgreicher war dann Ben Böder, der den Abpraller im gegnerischen Kasten unterbrachte (40. Minute).

Rodrigues sorgt in Minute 77 für die Vorentscheidung

An der Statik der Begegnung änderte sich nach dem Seitenwechsel nichts. Nils Göwecke (56., 61.) und Klöppelt, der per Lupfer an TSV-Torwart Leon Divjak scheiterte (62.), hatten Möglichkeiten für den MTV. Die Hillerser wiederum spielten weiterhin ordentlich mit, wurden allerdings selten gefährlich. Und dennoch fehlte eine Viertelstunde vor dem Ende nicht viel zum Ausgleich, als Robin Ramme eine Hereingabe grätschend nur knapp verpasste (74.).

Etwa 180 Sekunden später stellten die Lessingstädter die Weichen endgültig auf Sieg. Johannes Patz brachte eine Flanke butterweich in die Mitte, wo der zur Pause eingewechselte Julio Rodrigues die Kugel per Kopf über die Linie drückte (77.). Es sollte der Schlusspunkt einer ereignisarmen Partie sein, die die Gastgeber aber eben souverän für sich entschieden.

„Wir haben uns gegen Hillerses 5-3-2 lange Zeit schwer getan“, konstatierte MTV-Coach Dogan. „Die Hillerser haben zwei massive Abwehrketten aufgebaut.“ In spielerischer Hinsicht habe ihm der Auftritt seiner Mannschaft dennoch gefallen, so Dogan weiter. Sie habe immer nach Lösungen und Lücken gesucht. Dennoch: Kam mal der Ball oder gelangte ein MTV-Spieler in die Tiefe, dann brannte es lichterloh vor dem Gästekasten. „Allerdings haben wir aus diesen Szenen insgesamt zu wenig gemacht“, monierte Dogan. „Aber wir wussten, dass uns ein Geduldspiel erwartet. Und so kam es dann auch.“

MTV: Güven – Henke, Halimi, Suckel, Patz – Göwecke, Linek – Joppich (87. Erdmann), Klöppelt (76. K. Vollbrecht), Böder (46. Rodrigues) – Abou-Raya (18. Bauer, 80. Stumpe).

Tore: 1:0 Böder (40.), 2:0 Rodrigues (77.).