Wolfenbüttel. Schandelah trägt zum dritten Mal in Folge Heimspiel in Cremlingen aus. Salzdahlumer sollen ihren Trainer mit drei Punkten beschenken.

Am dritten Sonntag in Folge absolviert Fußball-Bezirksligist MTV Schandelah-Gardessen in der Staffel 2 ein „Heimspiel“ auf dem Kunstrasenplatz in Cremlingen. Zu Gast ist der TSV Germania Lamme. Ebenfalls auf Kunstrasen muss Staffelkontrahent MTV Salzdahlum ran, der in Rautheim um wichtige Zähler für den Liga-Erhalt kämpft. Um Punkte für den Klassenerhalt geht‘s auch für den FC Blau-Gelb Asse in der Staffel 3. Kein leichtes Unterfangen indes für die Blau-Gelben beim spielstarken Goslarer SC. Seine Position im Verfolgerfeld von Spitzenreiter Union Salzgitter verteidigen will der BV Germania Wolfenbüttel mit einem Heimsieg über den SC 18 Harlingerode.

Staffel 2

MTV Schandelah-Gardessen – TSV Germania Lamme (So., 12 Uhr, Cremlingen). 4:1 gegen den TSV Arminia Vöhrum, 0:5 gegen die Freien Turner Braunschweig II – von einer stabilen Formkurve ist bei den Schandelahern noch nichts zu erkennen im neuen Fußballjahr. Bestenfalls eine gute Halbzeit absolvierten die MTV-Kicker bislang, das war die zweite gegen Vöhrum, in der sie einen 0:1-Rückstand in einen 4:1-Erfolg drehten. Mit Lamme steht den Schandelahern die bislang kniffligste Aufgabe in diesem Jahr bevor: Die Gäste aus dem Braunschweiger Westen sind Tabellenzweiter und führen somit das Verfolgerfeld von Ligaprimus BSC Acosta an.

FC Rautheim – MTV Salzdahlum (So., 14 Uhr). Unter der Woche feierte Salzdahlums Spielertrainer Jens Hueske seinen 40. Geburtstag, Geschenke habe er bislang von seiner Mannschaft nicht bekommen. „Da wären drei Punkte in Rautheim genau das Richtige“, sagt Hueske. Zudem sollte sich sein Team damit für die harte Arbeit in der Vorbereitung belohnen. Allerdings wird der MTV vermutlich, aufgrund von vielen leichten Verletzungen und Erkrankungen, nur mit 14 Spielern antreten können. Vor dem Nachbarschaftsduell auf dem Rautheimer Kunstrasenplatz haben die beiden Vereine sich bereits zu einem anderen wichtigen Thema ausgetauscht. „Wir machen mit den Rautheimern eine Aktion für Vielfalt und Demokratie. Beide Mannschaften haben dafür Banner gestaltet. Es ist uns wichtig, ein Zeichen zu setzen“, berichtet Hueske.

Staffel 3

SG Roklum-Winnigstedt – VfL Salder (So., 15 Uhr). Ob die Partie stattfindet, entscheidet sich am Samstagabend nach einer Platzbegehung. Die Chancen stehen aber nicht sonderlich gut. Die Roklumer haben ihre Vorbereitung auf die Rückrunde überwiegend auf dem Ascheplatz in Schöppenstedt absolviert. „Wir haben in diesem Jahr noch nicht auf unserem Rasenplatz trainiert“, gesteht SG-Spielertrainer Pascal Krafft.

Goslarer SC – FC Blau-Gelb Asse (So., 15 Uhr). Im letzten Spiel vor der Winterpause hatten die Asse-Kicker beim Spitzenreiter Union Salzgitter eine gute Figur abgegeben (1:2). „Das war ein knappes Ding“, erinnert sich FC-Coach Michael Grahe. Nun geht es für die Blau-Gelben beim Start in die zweite Saisonhälfte zum Tabellenzweiten nach Goslar. „Trainer Ingo Vandreike hat da etwas Gutes aufgebaut. Wir wissen, was uns erwartet. Es ist eine schwierige Aufgabe, unsere Chancen auf einen Sieg sind gering, aber mit der richtigen Einstellung ist im Fußball alles möglich“, zeigt sich Grahe zuversichtlich.

BV Germania Wolfenbüttel – SC 18 Harlingerode (So., 15.30 Uhr). Gegen gute Braunschweiger Kreisligisten haben die Germanen sich in den beiden letzten Tests warm geschossen (7:0 gegen den TV Mascherode und 8:1 gegen den TSV Lamme II). Ein ähnliches Kaliber dürften die Kicker aus Bad Harzburg darstellen, die sich vor einer Woche bei ihrer Generalprobe mit 2:0 beim SV Wendessen durchsetzten.