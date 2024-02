Wolfenbüttel. Die Wolfenbütteler U14-Basketballerinnen sind in Osnabrück, die U16-Jungs in Oldenburg im Einsatz.

Ein spannendes Wochenende steht zwei Jugendteams der MTV/BG Wolfenbüttel bevor. Während die U16-Basketballer in Oldenburg bei den Niedersachsenmeisterschaften im Einsatz sind, greifen die U14-Mädchen in Osnabrück nach dem Titel. Beide Mannschaften sind kürzlich in ihren Landesliga-Staffeln souverän Meister geworden.

Bei den U14-Mädchen sind seit Anfang der Saison Michael und Laila Fleischmann als Coaches am Ruder – beide haben in Wolfenbüttel schon auf dem Feld gewusst, wo der Korb hängt: Michael bei den Dukes in der 2. Bundesliga, seine Frau noch unter dem Namen Laila Janke für die Wildcats in der Bundesliga. „Wir haben uns damals in Wolfenbüttel kennengelernt“, sagt Michael Fleischmann, der in seiner Profikarriere unter anderem auch für die SG Braunschweig, Würzburg und BV Chemnitz spielte. „Unsere Tochter spielt jetzt in der Mannschaft. So kam der Kontakt zustande“, berichtet Michael Fleischmann über das aktuelle Trainerengagement des Ehepaars.

Die beiden ehemaligen Leistungssportler tun dem Team offenbar gut. „Die Mädchen sind sehr ehrgeizig. Die wollen im Leistungsbereich arbeiten, und das bekommen sie auch von uns“, erklärt der Coach. Seit Wochen habe die Mannschaft alles darauf ausgerichtet, um perfekt auf die jetzt anstehenden Landesmeisterschaften vorbereitet zu sein, haben unter anderem zuletzt an einem Turnier in Chemnitz teilgenommen. „Da haben wir auch mal wieder ein Spiel verloren. Das war eine wichtige Erfahrung, so gefordert zu werden“, sagt Fleischmann, der seinen Spielerinnen anschließend eigentlich einen trainingsfreien Tag gönnen wollte. „Die waren enttäuscht und wollten sofort wieder trainieren“, sagt der Trainer über den unbändigen Ehrgeiz seines Teams.

In Osnabrück will das Team am Samstag erst gegen den Gastgeber OSC, dann gegen den ASC 46 Göttingen den Einzug ins Halbfinale am Sonntag perfekt machen. „Wir fahren nicht da hin, um Erfahrungen zu sammeln. Wir wollen den maximalen Erfolg“, sagt Fleischmann. Viel Glück dafür hat den U14-Mädchen auch die Wolfenbüttelerin und jetzige Nationalspielerin von Alba Berlin Theresa Simon per Videobotschaft gesendet. „Dass sie sich dafür die Zeit genommen hat, macht uns stolz“, sagt Fleischmann.

Der U14-Coach hat früher unter anderem mit Maxim Hoffmann in einer Mannschaft gespielt. Der ist an diesem Wochenende ebenfalls unterwegs – und zwar als Coach der U16-Jungs in Oldenburg. „Wir wollen da auf jeden Fall etwas erreichen, auch wenn wir diesmal anders als im Vorjahr nicht der Favorit sind“, sagt Hoffmann. 2023 holten die Wolfenbütteler den Titel, diesmal sind von den 13 Spielern im Kader aber viele aus dem jüngeren Jahrgang dabei. Diese Spieler wollen sich am Samstag gegen BTS Neustadt/Weser Baskets und BBC Osnabrück durchsetzen, um das Halbfinale am Sonntag zu erreichen.