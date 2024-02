Wolfenbüttel. Die beiden Senioren-Leichtathleten des MTV Wolfenbüttel peilen bei den Titelkämpfen in Dortmund vordere Plätze an.

Zwei agile Oldies lassen sich auch von den derzeit kühlen und feuchten Witterungsbedingungen nicht von ihren Vorbereitungen für die am kommenden Wochenende stattfindenden Leichtathletik-Masters in Dortmund abhalten. Dort wetteifern Senioren und Seniorinnen der Altersklassen 35 bis 85 Jahre um Titel und Medaillen. Insgesamt gehen in der Helmut-Körnig-Halle 777 Athleten aus 383 Vereinen in unterschiedlichen Disziplinen an den Start.